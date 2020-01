Lobotka si zápas Neapolu pozrel ešte len na obrazovke: Jasná správa Škriniarovi

Ešte nie je ruka v rukáve! Rokovania o prestupe Stanislava Lobotku (25) z Celty Vigo do SSC Neapol sa naťahujú. Za všetkým sú peniaze.

Hoci je slovenský reprezentant s talianskym klubom dohodnutý na podmienkach transferu, obchod brzdí jeho španielsky zamestnávateľ. Ten sa po znížení výstupnej klauzuly na 25 miliónov eur snaží čo najviac priblížiť k tejto sume. Neapol ponúka 20 miliónov.

Taliani totiž odhalili, prečo je Celta Vigo taká neoblomná. Podľa denníka Il Mattino si dánsky klub Nordsjealland, z ktorého Lobotka prestúpil do Španielska, uplatňuje podľa zmluvy 25 percent z predaja trenčianskeho rodáka do ďalšieho klubu. Dánsky športový magazín Tipsbladet odhaduje, že Nordsjealland by z toho mohol vytrieskať v prepočte až 5 miliónov eur. „Neapol a Celta stále rokujú, takže ťažko vylúčiť, že Nordsjealland dostane menej ako 40 miliónov korún,“ napísal.

Lobotka cez víkend nezasiahol do ligového zápasu Vigo – Osasuna, ktorý sledoval len z tribúny. V zákulisí to ešte viac posilnilo špekulácie, že obchod sa blíži ku koncu. Tréner Celty Oscar Garcia vysvetlil neprítomnosť Slováka na ihrisku jasne: „Stano bol úprimný. Prišiel za mnou a povedal mi, že sa nedokáže sústrediť na zápas, aby som ho preto vynechal z nominácie.“ Je to jeho druhá absencia v tejto sezóne, ktorú má Celta najhoršiu za posledných 30 rokov.

Majiteľovi Neapola Aureliovi de Laurentiisovi dochádza trpezlivosť. Dnes a zajtra sa chce osobne zúčastniť na rokovaniach a celý transfer uzavrieť. „Musí sa poponáhľať, pretože do hry vstúpil Real Madrid,“ vyšiel s nečakanou informáciou Il Mattino. Podľa portálu Don Balon francúzsky tréner Zinedine Zidane upriamil pozornosť na Lobotku. Vie si vraj Slováka predstaviť ako alternatívu za príliš vyťaženého Brazílčana Casemira, ktorý v tejto ligovej a pohárovej sezóne vynechal iba dva z doterajších 25 zápasov.

Lobotka je pevne rozhodnutý a preferuje prestup do Neapola. Pod Vezuvom sa mu rysuje istejšie miesto v základnej jedenástke trénera Gennara Gattusa, ktorý s ním ráta pri rozostavení 4 – 3 – 3 ako s režisérom hry. „Real Madrid je neodolateľná výzva, no slovenský hráč chce pravidelne hrávať,“ naznačil Don Balon, kam povedú kroky Lobotku. Ten ich ešte viac zvýraznil počas televízneho sledovania ligového šlágra Neapol – Inter Miláno (1:3), keď Milanovi Škriniarovi poslal fotografiu zo zápasu s textom: „Bratko, veď ty vieš.“

Ktoré kluby mali záujem kúpiť Lobotku

Arsenal Londýn: Po avizovanom odchode Švajčiara Granita Xhaku do Herthy Berlín by sa Slovák „kanonierom“ zišiel. Neapol bol však v otázke ponuky ráznejší a presvedčivejší.

West Ham United: Zástupca Premier League naťahoval ruky po Stanovi už v lete. Teraz ponúkol Vigu 22 miliónov eur, viac ako Neapol, no Lobotka dáva prednosť talianskemu klubu.

Paríž St. Germain: Prišlo k stretnutiu športového riaditeľa PSG so zástupcami nášho hráča, všetko však prekazilo angažovanie Argentínčana Paredesa z Petrohradu za 40 miliónov eur.

AC Miláno: Rossoneri si brúsili zuby na nášho záložníka už vlani v lete, keď ponúkali 15 miliónov eur. Pred mesiacom v snahe prebiť konkurenčný Neapol zvýšili sumu na 18 miliónov.

Real Madrid: Tréner Zidane ukázal na Lobotku, ktorý by podľa neho mohol byť alternatívou za vyťaženého Casemira. Brazílčan z 25 duelov La Ligy a Ligy majstrov nehral iba dva.

Borrusia Dortmund: Bundesligista mal slovenského reprezentanta v hľadáčiku minulé leto. Z uvažovaného prestupu zišlo, lebo nevyšiel odchod Juliana Weigla do Paríža St. Germain.

Tottenham Hotspur: „Kohúti“ videli Lobotku ako možnú náhradu za Belgičana Moussu Dembeleho, ktorého odchod do čínskeho Guangžou sa však príliš dlho naťahoval.