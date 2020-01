Dominika Cibulková rieši veľký problém: Tehotenská móda je priam desivá

Bývalá tenistka Dominika Cibulková (30) sa o pár mesiacov stane mamou. Tehotenstvo si zatiaľ užíva a v ničom sa neobmedzuje.

„Stále mám vrtuľu v zadku, venujem sa rovnakým činnostiam ako predtým, len bez alkoholu,“ smeje sa. Prezradila nám, ako zareagoval manžel Michal, keď mu povedala, že sa stanú rodičmi a aj to, čo jej v požehnanom stave najviac chutí.

Keď naša najúspešnejšia tenistka oznámila na sociálnej sieti radostnú novinu, že sa s manželom Miškom stanú rodičmi, vedel o tom celý národ už takmer mesiac. Denník Nový Čas okamžite po krste jej knižky ako prvý informoval, že Dominika je s veľkou pravdepodobnosťou tehotná. Mnohým prítomným totiž neušlo, že sa viditeľne zaguľatila. Do redakcie nám tiež prišla exkluzívna fotografia manželov Navarovcov na gynekológii v ružinovskej nemocnici, kde si ich všimli naši čitatelia. Dominika išla totiž na ultrazvuk. V spojení s koncom kariéry tento záber opäť rozvíril špekulácie o jej tehotenstve!

Šťastná

Bývalá tenistka má za sebou prvý trimester, tehotenské bruško už neskrýva, naopak, vystavuje ho na obdiv. „Momentálne sa cítim úplne skvele, žiadne nevoľnosti som nemala a po prvom trimestri aj únava opadla. Mám teda naozaj energie na rozdávanie a teším sa, že už nemusím skrývať bruško,“ hovorí nastávajúca mamina.

Prvý, komu prezradila sladké tajomstvo, bol, samozrejme, manžel Michal. „Takého šťastného som ho asi ešte nikdy nevidela. Sama som tomu nemohla uveriť, prvé dni som chodila ako v mrákotách, že sa nám to podarilo. Samozrejme, potom som to hneď oznámila rodičom.“

Dominika zatiaľ žiadnu výraznú zmenu na sebe nepozoruje a nijako sa nezmenil ani jej denný režim, samozrejme, okrem tréningov, ktorým sa ako tenistka každý deň venovala. „Stále mám vrtuľu v zadku, takže aj cestujeme, pretože mám zatiaľ bezproblémové tehotenstvo, musím si zaklopať. Venujem sa rovnakým činnostiam ako predtým, len bez alkoholu,“ smeje sa a pokračuje. „Počas Vianoc sme mali u nás doma aj párty, len som teda nosila všetkým poháriky a starala sa, aby sa u nás cítili dobre.“

Módna maniačka, ktorá sa rada a štýlovo oblieka, to bude mať teraz kvôli brušku trochu ťažšie. „No veru je to naozaj dosť obmedzujúce. Hlavne čo sa týka nohavíc. Inak to zatiaľ veľmi nepociťujem. Tehotenská móda je priam desivá, ale našla som jeden dostupný módny reťazec, ktorý mám rada, a ten robí aj tehotenské veci, zopár som si ich teda objednala. V lete som pribrala pár kilečiek, takže som už vlastne začínala so zlým základom, ale som s tým úplne v pohode. Napríklad na tenistovi roka som mala šaty z normálnej kolekcie od Victorie Beckham a obliekla som ich, čo ma fakt potešilo. Najväčšie bruško budem mať v lete, takže si len hodím na seba voľné šaty a idem, úplne geniálne,“ smeje sa.

Detská izba

I keď sa už aktívne tenisu nevenuje, v jej živote zostal iným spôsobom. Dominika vo svojej tenisovej akadémii radí malým športovcom. „Viem, čo je potrebné, aby sa tenista dostal na vrchol. Tieto skúsenosti teraz odovzdávam ďalej. Hráči sú z toho nadšení. Rada chodím do akadémie a zúčastňujem sa na tréningoch. Práca s deťmi ma napĺňa. Sledovať, ako to detičky baví. Páči sa mi, ako sa pri hre rozžiaria, alebo keď mi povedia, že vďaka mne chcú hrať tenis. Okrem toho ma zamestnáva cestovanie s Miškom, rôzne výlety a sponzorské povinnosti,“ vymenúva svoje aktivity, v ktorých nepoľavila, ani keď čaká bábätko. Dominika je šťastná, že tehotenstvo prebieha v poriadku a môže robiť čokoľvek.

Prišla chuť na sladké

„Nechýba mi nič, veľmi si toto obdobie užívam, o nič nie som ukrátená, dokonca aj jedlo mám dovolené,“ smeje sa. „Prvé tri mesiace som mala veľkú chuť na sladké, čo je u mňa dosť neobvyklé, pretože vždy som mala rada najmä slané jedlá. Už ma to však prešlo a teraz nemám žiadne špeciálne tehotenské chute. Včera som si však napríklad nakrájala klobásku s horčicou. Vedela som si dopriať niekedy aj počas kariéry, teraz je ten rozdiel v tom, že môžem stále. Nemyslím si však, že to nejako preháňam, dokonca by som povedala, že jem trošku zdravšie, pretože po ťažkých jedlách mi býva horšie, ako keď som nebola tehotná,“ hovorí.

Cvičeniu sa tiež nevyhýba. „S kamarátkou chodíme cvičiť trikrát do týždňa, máme aj trénera, ktorý na nás dáva pozor. Udržiavať sa chcem určite stále. Prvoradé je, samozrejme, dieťatko, pokiaľ mi to dovolí, budem cvičiť aspoň takto amatérsky.“

Kočík a výbavičku zatiaľ doma prichystané nemá. „Boli sme s Miškom pozerať nejaké veci do izbičky, ale určite to budeme neskôr riešiť s bytovou dizajnérkou. Mamina už kúpila nejaké drobnosti, ale zatiaľ ma tento ošiaľ ešte naplno nechytil. Na to je stále dosť času,“ uzatvára budúca mamina.