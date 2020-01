Tajomstvo Troch kráľov odhalené: Ako to bolo s mudrcmi a Ježiškom naozaj?

Nedávno sme si pripomenuli sviatok Zjavenia Pána a v kostoloch po celom svete zaznel notoricky známy úryvok z Evanjelia podľa Matúša.

Tento evanjelista ako jediný vo svojich textoch spomína mudrcov z Východu, dnes známych ako troch kráľov, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi. Tieto postavy sú pritom jedny z najzáhadnejších, ak nie najzáhadnejšie, ktoré sa v Novom zákone objavujú. Biblista Jozef Jančovič z Univerzity Komenského prezradil, čo o týchto biblických postavách v skutočnosti vieme.

Kedy navštívili Ježiška?

Jedine evanjelista Matúš píše, že Ježišovi sa prišli pokloniť mudrci od Východu. Postupne ich však ľudia začali voľne nazývať kráľmi. Jednak preto, že sa vydali na púť za kráľom a Kristovi priniesli typické kráľovské dary, ale najmä kvôli tomu, že v Starom zákone sa v prorokovi Izaiášovi a v žalme 72 spomína, že do Jeruzalema takáto návšteva kvôli kráľovi z rodu Dávida príde: „Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu klaňať všetci králi“.

Kedy presne mudrci Ježiška navštívili? Matúš predstavuje návštevu mudrcov na pozadí krutej vlády židovského kráľa Herodesa Veľkého. „Je to veľmi dôležitý chronologický bod na určenie dátumu Ježišovho narodenia. Vďaka tomu vieme, že sa narodil ešte pred smrťou Herodesa Veľkého, čo bolo v roku 4 pred našim letopočtom, a teda v kresťanskom letopočte je určitá nepresnosť. Hviezda však môže veľmi voľne vzbudzovať asociáciu na rok 7 pred Kristom, pretože v tom roku bola trikrát konjukcia planét Jupitera a Saturnu v znamení Rýb a teda trikrát sa na oblohe ukázalo obrovské svetlo. Prvýkrát to v 17. storočí uviedol hvezdár Johannes Kepler,“ vysvetľuje biblista Jozef Jančovič.

Mudrci z východu: V Jeruzaleme hľadali novonarodeného

židovského kráľa. Nakoniec ho našli v maštali v Betleheme.

Boli naozaj traja?

Slávime sviatok Troch kráľov, no v Matúšovom evanjeliu nepadne ani zmienka o tom, koľko ich v skutočnosti bolo. „Ich počet sa začal pomerne skoro odvodzovať na základe troch darov - zlata, kadidla a myrhy. V niektorých východných cirkvách sa uvažovalo o ich symbolickom počte dvanásť. Ich mená Gašpar, Melichar a Baltazár dostali v západnej kresťanskej tradícii v stredoveku,“ hovorí Jančovič. Na veraje dverí pri požehnávaní príbytkov v období sviatku Troch kráľov dodnes kňaz píše tri písmenká C+M+B. Viac ako začiatočné písmenká mien troch mudrcov, to značí niečo iné. „Je to akronym z troch slov latinského požehnania Christus mansionem benedicat – Kristus nech tento dom požehná.“

Tri dary, ktoré mudrci priniesli Ježiškovi, sú v tomto príbehu veľmi dôležité. „Aj na základe nich vidíme, že konali kráľovskú návštevu, pretože zlato, kadidlo a myrha sú dary, ktoré majú naznačovať istý honor, veľkosť a dôležitosť toho dieťaťa, nového kráľa. Zlato symbolizuje bohatstvo a kráľovskú hodnosť, kadidlo stúpajúce pri bohoslužbe hore vzdialene naznačuje božskú identitu Krista a myrha, vzácny výlučok zo stromov zapravený do drahej masti, sa používala na liečenie rán, čo duchovne odkazuje na jeho utrpenie.“

Príchod vykupiteľa bol predpovedaný už v Starom zákone mnohými prorokmi. Matúšovo evanjelium naznačuje mnohé z týchto proroctiev. „Celý ten príbeh o troch kráľoch je voľným teologickým rozprávaním, blízkym židovskému midrašu, v ktorom ožívajú motívy zo Starého zákona. Napríklad východ hviezdy ohlasoval prorok Balám v Knihe Numeri 24 v Starom Zákone. Hovoril o hviezde, ktorá vyjde z Jakuba, čo je predpoveďou kráľa, ktorý vyjde z izraelského národa.“ Predpovedaný bol však aj samotný príchod mudrcov do Jeruzalema. „Proroci ohlasovali, že pohania budú v čase Mesiáša prichádzať do Jeruzalema. Ich existenciu naznačuje aj starozákonné proroctvo Izaiáša: „Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla ... záplava tiav ťa pokryje, ťavätá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymian prinesú a zvestujú slávu Pánovu.“

Kde je ich domov?

Evanjelium hovorí, že pochádzali z Východu, čo je biblický odkaz na počiatky ľudstva a vyspelé civilizácie. Najčastejšie sa spomína Perzia. „Od nej boli neskôr odvodené aj ich mená: Gašpar, Melichar a Baltazár, ktoré sú typické pre tento región,“ hovorí biblista a pokračuje. „Mudrci sa stali predmetom legendárnej tvorivosti, ktorá sa ich snažila nejako vypátrať. Hoci získali perzské mená, ľudia ich začali identifikovať s rozličnými rasami: Baltazár zastupuje Arabov, Gašpar prezentuje Afriku a Melichar Perziu. V rámci ľudovej tvorivosti tak traja mudrci predstavovali celý známy svet.“

Kde sú pochovaní?

Písmo ďalej píše, že mudrci, varovaní vo sne, cestou späť obišli kráľa Herodesa. Viac o nich nevieme. „Ako rýchlo títo pohania vstúpili na scénu, tak sa z nej aj rýchlo vytratili. V zámere evanjelia splnili však svoje poslanie – sú predobrazom pohanov, ktorí raz zažijú ohlasovanie Krista a prijmú ho do ako Boha,“ vysvetľuje biblista. Ich relikvie sa nachádzajú v Katedrále sv. Petra v nemeckom Kolíne nad Rýnom. „Zdá sa, že ide iba o symbolické relikvie, cez ktoré si veriaci ľudia v stredoveku začali uctievať týchto pútnikov, ktorí prišli ku Kristovi. Dovolím si podotknúť, že podobne ako príbeh, ani autenticita týchto relikvií sa nedá historicky potvrdiť, ale na nich viera v Krista nestojí.“

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 2:

Keď sa za čias kráľa Herodesav judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z Východua pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východea prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok:»A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.«“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny...