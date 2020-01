Norisová o drastickom chudnutí, aké už nikdy nechce zažiť: Škaredo na to doplatili jej zuby

Herečka Zuzana Norisová (40) aktuálne hviezdi na striebornom plátne ako jedna z hlavných hrdiniek romantického filmu Štastný nový rok.

Ako pripomína denník Blesk, pred 18 rokmi zažiarila v inom filme, muzikáli Rebelové režiséra Filipa Renča. Tam ohurovala štíhlou postavičkou ako lusk. Dnes však priznáva, že si diétovanie vybralo daň na jej zdraví! ,,Bolo to šialené, vtedy som skoro vôbec nejedla. Filipovi sa to samozrejme páčilo, že som bol štíhla, ale mne sa tak stiahol žalúdok, že mi to ani nedochádzalo, že by som sa mala najesť,“ priznáva po rokoch.

,,Potom si to odniesli hlavne zuby. Mala som veľmi veľa kazov, pretože som nemala žiadne vitamíny,“ odhalila pre Blesk na slávnostnej premiére filmu Šťastný nový rok v Prahe. S drastickým chudnutím teda skončila. ,,Ako vidíte, teraz mi chutí. Ale aj keď mi hmotnosť kolíše, nezdravé veci mi ani nechutia. Bielu múku, laktózu vôbec, cukry jem úplne iné ako biely. Aj keď som silnejšia, tak zdravo varím,“ vysvetlila Norisová, mama dcérky Júlie (6).