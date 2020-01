Ronaldov prvý hetrik v Serii A, stačilo mu naň 33 minút

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (34) strelil v pondelok svoj prvý hetrik v talianskej Serii A a nasmeroval ním Juventus Turín k suverénnemu domácemu víťazstvu 4:0 nad Cagliari. Stačilo mu naň 33 minút.

Vďaka nemu úradujúci majster stále drží krok s vedúcim Interom Miláno, za ktorým zaostáva len o skóre.

Ronaldo má v tejto sezóne na konte už 13 ligových gólov, o jeden menej ako kanonier Interu Romelu Lukaku. "Je to pre nás vydarený štart do nového kalendárneho roka, no najdôležitejší je tím. Vytvárali sme si šance a dávali góly, čo je vždy dôležitá vec. Naša hra naberá fazónu každým zápasom, musíme ďalej pracovať a zlepšovať sa," povedal Ronaldo. Štvrtý gól "Juve" pridal striedajúci Gonzalo Higuain.

Pozornosť talianskych médií sa sústredila najmä na San Siro, kde absolvoval návrat do dresu AC Miláno Zlatan Ibrahimovič. "Rossoneri" napokon iba remizovali so Sampdoriou Janov 0:0. Švédsky veterán nastúpil v 55. minúte a svojim výkonom zaujal.

"Ibrahimovičov vplyv bol absolútne pozitívny. Okamžite nám pomohol," povedal o obnovenej premiére "Ibru" tréner AC Stefano Pioli. Podľa neho bude ešte chvíľu trvať, kým sa 38-ročný útočník úplne udomácni v zostave milánskeho klubu. "Tím stále nie je zvyknutý na jeho prítomnosť. Jeho fyzická zdatnosť nám dáva extra riešenie, budeme od neho žiadať ešte viac," zdôraznil Pioli.

Ibrahimovič v drese AC už pôsobil v rokoch 2010 - 2012 a bol súčasťou zatiaľ posledného majstrovského tímu z roku 2011. Na jeho návrat sa bolo pozrieť približne 60-tisíc fanúšikov, ktorí ho privítali bannerom s nápisom: "Nová výzva na spoločný život - vitaj späť Ibra".

Milánčanom po ďalšej bodovej strate patrí 12. priečka v tabuľke, Sampdoria je po 18. kole šestnásta. "Chceli sme vyhrať, sme sklamaní, že sme to nedokázali. Mali sme loptu často na svojich kopačkách, dokázali sme preniknúť do ich stredu, no chýbala nám kvalita a precíznosť pri riešení situácií, aby sme mohli zvíťaziť. Snažili sme sa až do konca, no správna šanca neprišla," citovala Pioliho agentúra DPA.