Manželka Tomiho Kida sa už krásne zaguľacuje: Triezve slová o predošlej strate bábätka!

Dojímavý štart novej dekády! Manželia Tomi Kid (42) a Dominika Kovácsovci oznámili na sklonku roka 2019 úžasnú novinku. Po strate bábätka je Dominika (35) opäť tehotná.

Fitneska a bývalý boxer sa snov o druhom dieťatku nevzdali ani po bolestivej strate. Takmer do roka im bolo zoslané ďalšie požehnanie. "Som šťastný ČLOVEK! Pred rokom sme veľmi smútili, keď náš "anjelik" nám odišiel do nebíčka, ale určite to malo byť takto! Moja milovaná manželka to dnes krásne napísala," uviedol 30. decembra na Instagrame Tomi.

"Krásne sviatky prajeme všetkým a ako som písala pred rokom, všetko sa pre niečo deje, všetko má svoj význam a po každej búrke vyjde slnko, a to každému z nás. Tak preto robte veci najlepšie ako len viete, buďte pokorní, trpezliví, nikdy sa nevzdávajte a verte, že raz vám to vyjde. Život je ako bumerang. Čo dáš, to dostaneš," napísala k spoločnej sviatočnej fotke Dominika, ktorá má za sebou už prvý trimester.

Hoci dvojica pohlavie bábätka zatiaľ nevie, fitneska sa rozhodla čo-to prezradiť. Ako upozornila čitateľka Martina, Dominika na Instagrame svojim fanúšikom dovolila, aby sa jej pýtali otázky ohľadom tehotenstva. Zarezonovala najmä otázka, ako sa vyrovnala s potratom. Na túto osobnú tému však budúca dvojnásobna mamička reagovala triezvo a s vierou v to najlepšie. Jej pozitívny prístup k životu aj po tejto strate ocenili mnohé Slovenky, ktoré jej v komentároch pod príspevkami s bruškom želajú iba to najlepšie.