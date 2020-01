Jennifer Lopez bez obalu o časoch, keď bola na mizine: Zvažovala som, že sa stanem striptérkou

Americká speváčka a herečka Jennifer Lopez v minulosti zvažovala, že si bude zarábať ako striptérka.

Päťdesiatročná rodáčka z New Yorku to povedala v rozhovore pre W magazín. „Áno, rozmýšľala som nad tým. Bolo to vtedy, keď moje kamarátky, ktoré takisto tancovali, povedali, že si môžem v kluboch v New Jersey zarobiť tisíce dolárov. Povedali mi, že nemusím byť ‚hore bez'. Znelo to naozaj dobre, najmä keď som bola zlomená a každý deň som jedla pizzu. No nikdy som to neurobila,“ vyjadrila sa Lopez, ktorá sa v minuloročnom filme Zlatokopky predstavila práve ako striptérka Ramona.



„Pri tomto filme som bola trocha nervózna. Nikdy som nehrala niekoho tak temného alebo komplikovaného. Ramona mi pripomínala ten typ kamarátky, ktorú máme my všetci. Tú, ktorá je super, no môže vás dostať do problémov. Keď odíde, chýba vám, no keď ste spolu, bojíte sa, že sa dostanete do nejakej bláznivej situácie. To je Ramona,“ uviedla speváčka.



Jennifer Lynn Lopez debutovala v roku 1999 albumom On The 6. Druhá štúdiovka J.Lo (2001) obsadila prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200, nasledujúce nahrávky This Is Me... Then (2002) a Rebirth (2005) sa dostali na druhé miesto. Odvtedy vydala ešte ďalšie štyri štúdiovky - Como Ama una Mujer (2007), Brave (2007), Love? (2011) a A.K.A. (2014).

Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Jack (1996), Selena (1997), Anakonda (1997), Zakázané ovocie (1998), Cela (2000), Policajtka (2001), Svadby podľa Mary (2001), Kráska z Manhattanu (2002), Dosť! (2002), Žiť po svojom (2005), Diabolská svokra (2005), Záložný plán (2010), Ako porodiť a nezblázniť sa (2012), Parker (2013) či Chlapec odvedľa (2015).