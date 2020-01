Drsný a silný - taký je trailer nového slovenského filmu Sviňa

Tvorcovia zverejnili trailer nového slovenského trileru Sviňa, ktorý sa do kín dostane už 6. februára. Film nakrútený podľa knižného bestselleru Arpáda Soltésza vás zavedie do sveta vysokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí.

Mafiáni pri moci a zvláštne praktiky v resocializačnom zariadení.

Príbeh nás zavedie do známej krajiny, ktorú ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s politi-kou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami.

„Rozhodli sme sa tvoriť žánrový film, ktorý hovorí nielen o tejto krajine, ale aj o ľuďoch moci a ich charakteroch. To, že film pripomína našu skutočnú realitu a objavujú sa tu postavy nápadne pripomínajúce gaunerov najhrubšieho zrna, je len nešťastná náhoda,” povedal Rudolf Biermann, ktorý spolu s Marianou Čengel Solčanskou napísali nielen scenár ale film aj spoločne režírovali a produkovali.

Film SVIŇA je v slovenskom priestore unikátnym tým, že reflektuje dobu, ktorá je tu a teraz, čas, ktorý žije-me a neohliada sa na ňu s odstupom niekoľkých rokov. Preto sa nebude nikto môcť čudovať, že nás príbeh zavedie do resocializačného zariadenia, chovankyne ktorého sa stávajú obeťami zvláštnych praktík a obchodu s bielym mäsom. Nikoho neprekvapí, že predstavitelia najvyššej politickej moci si podávajú ruky s mafiánmi a so zločincami, ktorých podnikateľské aktivity nepôsobia ako legálne ani ako legitímne. A nikoho neprekvapí ani to, že sa ocitneme v prostredí, v ktorom si novinári nemôžu robiť svoju prácu bez obáv o vlastný život.

Herecké výzvy a dokonalé výkony

Nakrúcanie filmu Sviňa prebehlo rýchlo, hladko a utajene v lokáciách v Bratislave, Nitre, Trenčíne Šamoríne a v ich blízkom okolí.

Postavu bezcharakterného mafiána si zahral Jozef Vajda, ktorý práve v čase, keď dostal ponuku na na-krúcanie filmu, čítal knihu, ktorá je jeho predlohou. Ponukou bol preto od začiatku nadšený. “Hrám postavu Lola Wagnera, veľkopodnikateľa s metódami, ktoré presahujú hranice normálneho podnikania. Nekategorizujem to len na našu spoločnosť. Tieto praktiky fungujú vo všetkých iných krajinách, v okolitých a vyspelejších,” povedal o svojej roli.

Po jeho boku si zahrali ďalší výnimoční slovenskí herci, v hlavných úlohách uvidíme Daniela Heribana a Marka Igondu, herečky Dianu Mórovú a Gabrielu Marcinkovú, ale aj menej známe tváre ako Dana Droppová, Petra Dubayová a Andrej Remeník.

„Divák, ktorý prichádza na slovenský film, očakáva film, ktorý mu bude bližší ako všetky ostatné, pretože je zasadený do konkrétnej situácie, konkrétnej lokality, do lokácií a miest, ktoré poznajú a postavy rozprávajú jazykom, ktorým rozprávajú oni sami. Pohybujú sa v prostredí, ktoré im je blízke. Takže aj od tohto filmu môžu diváci očakávať veľmi silný príbeh, veľmi silnú emóciu a verím, že ich chytí za srdce.“ hovorí režisérka filmu Mariana Čengel Solčanská.

Otvoriť galériu Záber z filmu Sviňa. Zdroj: Łukasz Wojciechowski

Tvorcovia filmu SVIŇA

Scenár, réžiu a produkciu filmu mali v rukách Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann, významné osobnosti súčasného slovenského filmu.

Mariana Čengel Solčanská patri medzi najvýraznejších režisérky a scenáristky súčasnosti, svojím posled-ným filmom Únos inšpirovala k masívnym spoločenským pohybom, ktoré viedli k demonštráciám a zrušeniu Mečiarových amnestií.

Rudolf Biermann vyprodukoval viac ako 30 divácky úspešných a oceňovaných filmov, medzi jeho najzná-mejšie spolupráce patria tie s Martinom Šulíkom, Matejom Mináčom, Jiřím Menzlom či Agnieszkou Holland. Film Sviňa je jeho režisérskym debutom.

Film Sviňa vyprodukovali spoločnosti InFilm, MagicSeven a Cinemart, ktorý ho aj uvedie do slovenských kín 6. Februára.