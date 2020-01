Adamovi sa zasekol pukanec medzi zubami, spravil obrovskú chybu: Trojnásobný otec bojoval o život

Večer s filmom a pukancami otočil život trojnásobného otca naruby.

Hasič Adam Martin (41) sa nakazil takmer smrteľnou infekciou po tom, ako sa pokúšal odstrániť zaseknutý kúsok jedla spomedzi zubov. Muž z anglického mesta Coverack si pri boji s pukancom poranil ďasno a pohroma bola na svete. Ako píše Mirror, infekcia sa začala šíriť a mužovi zničila srdcové chlopne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Otcovi troch detí zachránila život otvorená operácia srdca. Adam spravil pri vyberaní pukanca zo zubov obrovskú chybu. Miesto špáradla alebo nite použil vrchnák od pera, drôtik a aj kovový klinček. O týždeň neskôr začal trpieť bolesťami hlavy, v noci sa potil a mal problémy so srdcom. Ide o príznaky smrteľnej endokarditídy. Choroba umožňuje šírenie baktérií krvou a napáda vnútornú výstelku srdcových komôr a chlopní.

Adamovi museli lekári vymeniť dve chlopne, aby sa mu infekcia nestala osudnou. "Lekár mi povedal, že ak by som nešiel na vyšetrenie, do troch dní by som mohol byť mŕtvy. Tá infekcia úplne zožrala moje srdcové chlopne. Už nikdy nebudem jesť pukance," vyhlásil Adam. "Moje srdce bolo v podstate zničené. Ak by som išiel k zubárovi, nič z toho by sa nestalo," dodal.