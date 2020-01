Žena sa vrátila z kina naštvaná, z filmu nič nevidela: Zasmejete sa, čo jej prekážalo vo výhľade

Zúrivá mamička vyzýva všetkých na vytvorenie striktných pravidiel, čo je a nie je dovolené v kine. Nedávno sa tam vybrala so svojimi deťmi, odchádzala so slzami v očiach.

Ellie Hensby (28) z anglického mesta Sheffield zobrala 2. januára svoje dve deti do kina Vue na rozprávku Frozen 2. Ako uvádza portál LADbible, ich výlet bol totálne zničený, pretože sedela za „obrom s gigantickým drdolom“ a nemala „absolútne žiadnu šancu“, aby niečo videla. Ellie sa so svojím rozhorčením zverila na sociálnych sieťach a žiada, aby v kine zaviedli nové pravidlá, ktoré by zakazovali podobné účesy.

„Mala som potešenie zo sledovania včerajšej hlavy tejto dámy a jej účesu, zatiaľ čo moje deti pozerali Frozen 2! Určite musia existovať pravidlá o tom, aké účesy môžu ľudia nosiť do kina. A potrebujete väčšiu vzdialenosť medzi sedadlami! Nižší človek, ktorý má pred sebou obriu dvojitú hlavu, nemá žiadnu šancu niečo vidieť,“ adresovala Ellie príspevok kinu, v ktorom bola so svojimi deťmi.

Napriek jej rozhorčeniu mnohí poukázali na to, že presadzovanie účesovej politiky v kinách by nebolo praktické. „Nemôžete niekomu povedať, aké má mať vlasy. Pripúšťam, že tento účes nebol vhodne zvolený, ale aj tak,“ okomentoval jeden a ďalší dodal: „Nemôžu v kine niekoho odmietnuť len kvôli účesu. Spôsob, akým ste fotku vytvorili, nie je spravodlivý, pretože ste ju nefotili v úrovni očí“.

Keď sa jej na internete opýtali, prečo paniu neupozornila, odpovedala, že „vyzerala nervózne“ a nechcela ju rozrušiť. „Nehovorila som jej nič, pretože bola v strese z jej detí, ktoré skákali a liezli po sedadlách. Nechcela som ju vystresovať ešte viac, ako už bola,“ obhajuje sa Ellie.

„Ak tento príspevok donúti aspoň jednu osobu, aby si aspoň dvakrát premyslela, či pôjde s takým veľkým drdolom na hlave do kina, potom môžem povedať, že mal zmysel,“ dodala Ellie. A keď hovoríme o incidente, mama dvoch detí povedala, že jej poriadne pokazil zážitok. „Musela som sedieť veľmi nepohodlne, len aby som niečo z filmu videla, takže som bola naozaj naštvaná. Keby na mojom mieste sedelo dieťa, nemalo by šancu film vidieť,“ pokračuje vo svojej argumentácii.

„Myslím si, že ľudia by mali byť viac ohľaduplní voči ostatným a nielen sa zaujímať o to, ako vyzerajú. Preto som sa sťažovala. Aby som varovala ostatných pred tým, že ak si dáte do kina takýto obrovský účes, pravdepodobne budete brániť vo výhľade niekomu inému a to nie je fér,“ ukončila Ellie.