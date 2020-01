Hlasovať vo voľbách sa chystá viac zahraničných Slovákov: Prečo chceme zmeniť osud rodnej krajiny

Parlamentné voľby sa nezadržateľne blížia! Konať sa budú v sobotu 29. februára a Slovensko budú stáť 12 miliónov eur. Strany posledné týždne upozorňujú, že voliť môžu aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí. Stačí požiadať obecný úrad prostredníctvom listu alebo elektronicky, aby im zaslal obálku s hlasovacími lístkami. Nový Čas sa pozrel na to, ktorí Slováci chcú túto možnosť využiť.

V zahraničí žijú státisíce Slovákov a väčšina z nich označila odchod z rodnej krajiny za najťažšie rozhodnutie v živote. Mnohí zvažujú, že by sa jedného dňa vrátili a preto im politická situácia na Slovensku nie je ukradnutá. Svedčí o tom aj ich záujem o volenie zo zahraničia, ktorý podľa Ministerstva vnútra SR stúpol.

Kým v posledných voľbách prišlo na Slovensko 1 044 hlasovacích lístkov od Slovákov s trvalým pobytom v zahraničí, do dnešného dňa požiadalo o možnosť voliť spoza hraníc až 1 500 takýchto občanov. „Evidujeme oveľa väčší záujem ako v predchádzajúcich voľbách,“ vyjadrilo sa ministerstvo.

Pribúdajú desiatky

Nehovoriac o tých, ktorí majú trvalý pobyt doma na Slovensku. „Záujemcov každým dňom pribúda v desiatkach. Do dnešného dňa ich je približne 350,“ povedala zamestnankyňa miestneho úradu v Nitre. „Počet žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia tých, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí a majú trvalý pobyt v Banskej Bystrici, je 620,“ povedala hovorkyňa Dominika Smoleňová.

Tí, ktorí o voľbu zo zahraničia ešte nepožiadali, tak môžu urobiť už len tri dni. Stačí zaslať žiadosť na adresu úradu alebo na email, ktorý obec zverejnila buď na svojej internetovej stránke, alebo na úradnej tabuli.

Prečo chceme voliť

Jerguš (28), Vietnam

Zo zahraničia chcem voliť hlavne preto, lebo mám dojem, že veľa mladých ľudí uteká aj kvôli momentálnej politickej situácii. Pokiaľ práve tí, ktorí išli za hranice, nemôžu rozhodnúť o tom, kam sa bude Slovensko ďalej uberať, tak riskujeme, že ľudí, ktorí pôjdu do zahraničia, a veľa z nich je vysoko kvalifikovaných, bude stále viac a viac. Mrzí ma však, že i keď sme v roku 2020, voľba zo zahraničia je stále riešená poštou.

Ivana (30), Rakúsko Otvoriť galériu Ivana, Rakúsko Zdroj: facebook Chcem voliť, pretože chcem, aby sa zlepšili podmienky pre život na Slovensku, kde chýbajú financie v každej jednej oblasti nutnej pre dôstojný život, mimo Bratislavy ľudia doslova trú biedu a melú z posledného, a to len preto, že niekto rozkradol to, na čo sa každý skladal platením daní, a nastavil celé podnikateľské prostredie tak, aby bolo možné z bežných ľudí robiť moderných otrokov. Myslím, že momentálne nám vládnu ľudia, ktorí nemajú pre prospech spoločnosti absolútne žiadny prínos.

Bianka (25), Česká republika Otvoriť galériu Bianka, Česká republika Zdroj: facebook Napriek tomu, že už niekoľko rokov žijem v Prahe, o politickú situáciu u nás doma sa stále aktívne zaujímam. Ani prezidentské voľby som nevynechala a išla voliť na otočku do Kútov. Parlamentné voľby mi nie sú ľahostajné, pretože aj od nich závisí vývoj krajiny, do ktorej by som sa raz chcela vrátiť.

Bohdan (29), Švajčiarsko Otvoriť galériu Bohdan, Švajčiarsko Zdroj: facebook Pol roka žijem na Slovensku, pol roka v zahraničí. Mrzí ma nárast extrémizmu a žalostná súčasná politická situácia na Slovensku. Preto som rád, že mám možnosť voliť zo zahraničia a aktívne sa pričiniť o zmenu tohto stavu.

Richard (25), Holandsko Otvoriť galériu Richard, Holandsko Zdroj: facebook Volím zo zahraničia, lebo chcem, aby sa veci zmenili k lepšiemu.

Ako sa nahlásiť pre voľbu:

do 10. januára (piatok) poslať žiadosť na adresu úradu alebo mail obci

musí tam byť meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo, adresa trvalého pobytu v SR a adresa miesta pobytu v cudzine

obec následne 35 dní pred voľbami zašle voličovi na adresu, ktorú nahlásil v cudzine, obálku s hlasovacími lístkami

ten si vyberie favorita a na Slovensko musí obálka prísť najneskôr deň pred konaním volieb, ktoré sú 29. februára

