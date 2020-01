Veľké auto za cenu malého vozidla: Tieto jazdené SUV kúpite do 10 000 €

Pri rozpočte 10 000 eur vám dnes predajca v showroome ponúkne maximálne mestský hatchback v strednej výbave. Pokiaľ však hľadáte väčšie auto pre rodinu, je oveľa lepšou voľbou zavítať do sveta jazdených vozidiel, kde sa so spomínaným rozpočtom už nebudete musieť až tak obmedzovať. Pozrite si výber najzaujímavejších jazdených SUV do 10 000 eur! Záleží len na vás, ako sa rozhodnete, aj nové, i keď menšie auto, má svoje výhody.

DO MESTA: Škoda Yeti (2009 – 2017) Otvoriť galériu Škoda YETI Zdroj: AMaS Prvé SUV automobilky Škoda si pomerne rýchlo získalo obľubu motoristov. Môžu za to najmä dobré jazdné vlastnosti, možnosť pohonu všetkých štyroch kolies, univerzálnosť či solídna spoľahlivosť. Na trhu s jazdenými autami tak môžete nájsť pomerne veľké množstvo zaujímavých exemplárov. Populárnou motorizáciou bol dvojlitrový turbodiesel 2.0 TDI, nižšiu spotrebu dokáže poskytnúť podobne zaujímavý agregát 1.6 TDI. Benzínové motory sa zaobišli bez výrazných problémov. Cena od: 6 500 € (2WD)/7 500 € (4WD) LUXUSNÉ: Range Rover Sport (2005 – 2013) Otvoriť galériu Range Rover Sport Zdroj: AMaS Pokiaľ vám ide o štýl a dominanciu na cestách, máme pre vás vhodného kandidáta v podobe Range Roveru Sport, ktorý bez väčších problémov nájdete na internetových stránkach s cenou pod 9-tisíc eur. Mnohé z nich majú pod kapotou kultivovaný benzínový motor TDV6 s objemom 2,7 litra (140 kW), ktorý vás (aj pre vysokú hmotnosť vozidla) bude každý kilometer oberať o nemalé peniaze. Cena od: 8 500 € (4WD) RODINNÉ: Suzuki Grand Vitara (2005 – 2014) Otvoriť galériu Suzuki Grand Vitara Zdroj: AMaS Pokiaľ máte v pláne častejšie navštevovať terén, Suzuki Grand Vitara by rozhodne nemalo chýbať v užšom výbere. Vozidlo štandardne disponovalo spoľahlivým pohonom 4 x 4, svetlou výškou až 200 mm či dobrými nájazdovými uhlami, vďaka ktorým Grand Vitara zvládala aj stredne ťažký terén. Bezproblémové sú najmä zážihové agregáty. Nižšiu spotrebu dokázal poskytnúť vznetový 1.9 DDis, dodávaný francúzskym Renaultom. Vozidlo štandardne disponovalo spoľahlivým pohonom 4 x 4, svetlou výškou až 200 mm či dobrými nájazdovými uhlami, vďaka ktorým Grand Vitara zvládala aj stredne ťažký terén. Bezproblémové sú najmä zážihové agregáty. Nižšiu spotrebu dokázal poskytnúť vznetový 1.9 DDis, dodávaný francúzskym Renaultom. Cena od: 5 000 € (4WD) pokračovanie ‹ 1 2 ›