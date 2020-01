Živý Ken už viac nie je mužom: Šokujúca premena na Barbie! Odpadnete, ako teraz vyzerá

Opäť šokuje! Rodrigo Alves (36) sa preslávil tým, že utratil neuveriteľných 650 000 dolárov (581 000 eur) na plastické operácie, aby sa z neho stal živý Ken. Teraz prichádza s ďalšou zmenou.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Hviezda z TV show oznámila novinu, o ktorej už dlho snívala. „Je úžasné konečne povedať svetu, že som dievča. Som známa ako Ken, ale vo vnútri som sa vždy cítila ako Barbie,“ vyjadril sa Rodrigo pre médiá. Ako uvádza portál LADbible, odteraz si želá, aby ho všetci volali Roddy a žiada používať zámená „ona“ a „jej“.

„Konečne sa cítim ako skutočná ja. Očarujúca, krásna a ženská. Celé roky som sa snažila žiť život ako muž. Mala som do tela vložené falošné tehličky na bruchu, mala som imitáciu svalov na rukách, avšak klamala som samej sebe. Som žena a vždy som mala ženský mozog. Teraz sa moje telo a myseľ zhodujú,“ znejú slová živej Barbie.

Roddy sa pripravuje na posledný krok, kedy mu plasticky vymodelujú z penisu ženské pohlavné orgány a odstránia mu semenníky. „Predtým som mala silikónové prsné implantáty. Budem môcť nosiť šaty, ktoré budú odhaľovať výstrih a budú sexi. Som veľmi vzrušená,“ opisuje svoju radosť Roddy. Následne ju čaká operácia tváre, počas ktorej jej chirurgovia pretvoria čelo, očné viečka a pery, aby vyzerala ženskejšie. „Mám odstránený ohryzok, oholila som si čeľusť a upravila bradu,“ dodala živá Barbie.

Brazílska celebrita, ktorá teraz žije v Londýne, hovorila aj o obavách, s ktorými sa odhodlala k takému vážnemu rozhodnutiu. „Ľudia si zo mňa uťahovali a nazvali ma šialenou a podivínkou, takže som, samozrejme, nervózna z toho, ako bude reagovať okolie. Pred pár rokmi by som to urobiť nemohla, ale teraz to je jednoduchšie. Ľudia sú si viac vedomí toho, čo znamená byť transgender. Len dúfam, že ma budú vedieť prijať ako ženu a nebudú ma odsudzovať alebo posmievať sa mi,“ zverila sa so svojimi obavami.

Roddy tvrdí, že už keď vyrastala, bola veľmi ženská a nosila šaty a podpätky svojej mamy. Za jej ženskosť ju v škole šikanovali a ona sa vždy aj pri športe radšej pridala k dievčatám. „Snažila som sa správať ako muž, ale hlboko vnútri som nikdy nebola šťastná. Keď som uvidela krásnu ženu, žiarlila som, pretože som chcela byť ako ona. Myslím, že som ako žena a chovám sa ako žena, pretože som ňou vždy vola hlboko vnútri,“ dodala živá Barbie Roddy.