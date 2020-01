Odmena za dolapenie istá: Z thajskej pláže ukradli vajíčka kriticky ohrozenej korytnačky

Miestni obyvatelia a úrady na juhu Thajska vypísali odmenu za dolapenie zlodeja alebo zlodejov, ktorí z pláže ukradli nevyliahnuté vajíčka kožatky veľkej (Dermochelys coriacea).

Vajíčka tejto morskej korytnačky, ktorá je v oblasti kriticky ohrozená, zmizli z pláže Thai Muang v provincii Phang-nga v nedeľu na svitaní, uviedol Pratom Rassamee z provinčného Úradu pre námorné a pobrežné zdroje. Podľa popredného thajského morského biológa Thona Thamrongnawasawata z hniezda ukradli približne 50 alebo viac vajíčok. Odmena za chytenie páchateľov je 100-tisíc bahtov (v prepočte 2 963 eur). Miestni obyvatelia sa zložili a na odmenu darovali 50-tisíc bahtov (v prepočte 1 481 eur), zvyšok dali provinčné úrady.

"Polícia pátra po týchto zlodejoch. Ľudia, čo tu žijú, to zviera milujú," uviedol pre agentúru AP Pratom s tým, že by pri pátraní mohli pomôcť zábery z bezpečnostných kamier popri ceste. Vajíčka kožatky veľkej, ktorá je najväčšou morskou korytnačkou na svete, sú v Thajsku chránené zákonom. Ich vlastníctvo sa trestá odňatím slobody na tri až 15 rokov alebo finančnou pokutou od 300-tisíc až do 1,5 milióna bahtov (zhruba 8 900 až 44 450 eur).

Hniezda kožatky veľkej v Thajsku sa dlho nedarilo spozorovať. Po prvý raz po piatich rokoch sa tak stalo vlani v januári. Hniezda kožatiek miznú, pričom sú za tým útoky predátorov, nadmerný rybolov, ľudia kradnúci vajíčka pre potravu alebo stále nevhodnejšie prírodné prostredie. Oblasť okolo pláže Thai Muang je dlho známa ako hniezdisko korytnačiek a je domovom útočiska pre korytnačky, ktoré spravuje vládna organizácia pre výskum a vývoj pobrežných rybárskych oblastí v Phang-nga. Správa regionálneho národného parku ponúka odmenu do 20-tisíc bahtov (takmer 600 eur) za každé objavenie nového korytnačieho hniezda v Phang-nga a v susednom Phukete, čím sa snaží uľahčiť ochranu týchto živočíchov.