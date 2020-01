Futbalista Ján Ďurica sa po rozchode ukazuje s ďalšou krásnou misskou: Čo to na nás hrajú?!

Má po svojom boku novú sexicu? Futbalista Ján Ďurica (38) má za sebou rozchod s misskou Magdalénou Šebestovou (36). Párik aj po krachu vzťahu spája ich spoločná dcérka Ninka (4). Už onedlho však čaká športovca najprestížnejšia udalosť, a to Ples v opere, na ktorý dostal pozvánku. Spoločnosť mu však nebude robiť Magda, ale iná žena.

Vyzerá to tak, že by to mohla byť misska Diana Kačurová (27), s ktorou sa Ďurica stretáva a po článku v Novom Čase jej venoval aj srdiečko na sociálnej sieti. „Hrdličky“ to na nás hrajú?!

Ján Ďurica sa objaví na Plese v opere po prvý raz a ešte donedávna sa zdalo, že by mohla byť jeho ozdobou expriateľka Magda Šebestová. Tá však Novému Času pred pár dňami priznala, že sa na túto dobročinnú akciu nechystá. „Ešte pred tromi mesiacmi sme to spolu doma s Jankom riešili. Nepadlo finálne rozhodnutie, aj keď veľmi chcel, aby som s ním išla. Za ten čas sa veľa zmenilo a pre koho sa nakoniec rozhodol, netuším, možno ešte ani on,“ povedala nedávno Magda.

Nový Čas preto dal pár tipov, kto by mohol sympatického športovca sprevádzať. Jednou zo žien bola finalistka súťaže krásy Diana Kačurová. Tá skončila v našom tipovaní s 25 percentami. Dôvod bol jasný. Ďurica nielen s ňou, ale aj s maliarkou Luciou Rubeljovou prežíval odviazanú zábavu v stovežatej Prahe a podľa očitých svedkov nechýbali vrúcne dotyky. Vzájomné laškovanie so sexi Dianou zjavne futbalistu bavilo, o čom svedčali aj ich príspevky na sociálnych sieťach.

Po sobotňajšom článku v Novom Čase Ďurica nelenil a na svojom profile uverejnil spoločnú fotku s atraktívnou Kačurovou. „25 percent,“ napísal k vyškerenej fotke a pridal aj veľavravné srdiečko. V tom momente sa rozpútala horlivá diskusia, či si dvojica robí žarty, alebo prvýkrát priznali iskrenie medzi nimi či dokonca vzťah.

O Ďuricovi je však známe, že o svojom súkromí médiám príliš nehovorí. Keď totiž jeho expriateľka Magda celkom otvorene Novému Času priznala rozchod, on to nechcel komentovať. Inak to nebolo ani pred pár dňami, keď sme sa ho pýtali, kto bude jeho kráľovnou na Plese v opere. Nový Čas kontaktoval futbalistu opäť, aby tradične dostal priestor a uviedol veci na správnu mieru. Futbalistu však zrejme baví táto hra, pretože jeho hlava zostala opäť v piesku. Svojho bobríka mlčanlivosti drží zubami-nechtami. A ako je to už zvykom, k otázkam sa do uzávierky nevyjadril.