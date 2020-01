Slávne drevenice na košickom paneláku sú minulosťou: Aha, kde chalúpky skončili

Pred pár rokmi boli svetovým unikátom. Tri pôvodné drevenice tvorili Pamätník ľudovej architektúry umelca Tomáša Džadoňa (38) na 13-poschodovom paneláku na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. V máji 2016 však viac ako storočné stodoly z Párnice a Liptovskej Tepličky po troch rokoch zo strechy demontovali.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Väčšina vlastníkov bytov sa totiž rozhodla, že pamätníku nepredĺžia nájom. Odvtedy akoby sa domčeky do zeme prepadli. Nový Čas objavil slávne drevenice na lazoch v malebnej prírode neďaleko Poltára. Aj keď sa ich majiteľ, podnikateľ z Rimavskej Soboty, bráni medializácii, už na prvý pohľad vidieť, že sa o ne stará.

„Pomáhal, keď ich v roku 2016 rozoberali a tak si ich vzal. Má aj človeka, ktorý ich opravil a nebolo to jednoduché,“ prezradil Ivan, obyvateľ Poltára, a pokračoval: „Vraj tam chcú priviezť aj staré stroje, ktoré by so stodolami tvorili hospodársky dvor ako v minulosti. Veľa ľudí sa sem na ne nechodí pozerať. Možno iba tí, ktorí idú okolo na bicykloch, lebo tadiaľto vedie cyklotrasa.“

S myšlienkou postaviť staré drevenice na strechu paneláka prišiel umelec Tomáš Džadoň v roku 2006. Od roku 2011 nasledovala príprava a 27. septembra 2013 odhalili na košickom sídlisku Pamätník ľudovej architektúry.