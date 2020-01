Svedectvá účastníkov hromadnej zrážky 20 áut na Spiši: Bezradné slová z bieleho pekla

Skutočná zima prišla pod Tatry len pred pár dňami a už to takmer viedlo k nešťastiu. Na diaľnici medzi Spišským Štvrtkom a Popradom sa v nedeľu o 11. hod. stala hromadná nehoda. Zrazilo sa tam 20 áut, dvaja ľudia sa ľahko zranili. Meteorológovia síce upozorňovali, že v nedeľu bude snežiť a fúkať, ale tento úsek priam priťahuje problémy. Vodiči tvrdia, že išli pomaly a aj tak nič nevideli.

Fotogaléria 22 fotiek v galérii

Posádky dvadsiatky rozbitých áut z nehody našťastie vyviazli bez ťažkých zranení. Najhoršie na tom bola asi staršia pani z bieleho seatu, ktorá si bolestivo zranila nos. „Na miesto okamžite vyrazili popradskí hasiči a na pomoc prišli aj hasiči z Levoče. Na mieste bol silný vietor a mráz, a aby sa ľudia z poškodených áut a autobusu mali kde zohriať a aby sme ich vedeli z diaľnice evakuovať, z Prešova bol vyslaný evakuačný autobus.povedal na mieste riaditeľ popradských hasičov Ondrej Šproch.

Nebezpečný úsek

Diaľnica v smere od Spišského Štvrtka do Popradu bola uzavretá až do večerných hodín. Autá tento úsek obchádzali po ceste E1/18. „Tento úsek diaľnice je pri vetre a snežení veľmi rizikový. Vytvárajú sa tu situácie, že v okamihu tu nevidno ani na desať metrov. Vodiči by však pri zníženej viditeľnosti mali častejšie používať zadné hmlové svetlá. Tie je v takýchto situáciách vidieť z omnoho väčšej diaľky,“ posťažoval sa zasahujúci hasič. Vrchol kopca na diaľnici medzi Spišským Štvrtkom a Popradom je pri snežení a silnom vetre veľmi nebezpečný. Pred troma rokmi, 26. apríla 2017, sa tu zrazilo 50 áut, zranilo sa 24 osôb, z toho dve ťažko.

Alkohol nehral rolu

Igor Pavlík, hovorca prešovskej krajskej polície

Za doposiaľ nezistených okolností došlo k zrážke 18 osobných motorových vozidiel, jedného autobusu a jednej dodávky. Alkohol bol u všetkých vodičov negatívny. Po hromadnej havárii polícia zadokumentovala sedem škodových udalostí a tri dopravné nehody. Škoda vznikla v predbežnej výške 34 900 eur.

Radoslav (38), Trebišov Otvoriť galériu Radoslav (38), Trebišov Zdroj: iglu Ja idem z Trebišova a auto mám plné tovaru, ktorý som mal doručiť do Nemecka. Po tovar už ide druhá dodávka, ale ako to bude s touto rozbitou, neviem. Ja som našťastie v poriadku.

Radoslav (46), Krompachy Otvoriť galériu Radoslav (46), Krompachy Zdroj: iglu Nešiel som ani päťdesiat a spomaľoval som, keď zrazu sa predo mnou v bielej tme zjavil stojaci autobus. Nemal som žiadnu šancu, len som sa stihol zaprieť do volantu a bolo po aute. Mal som namierené do práce do Švajčiarska, netuším, ako sa tam teraz dostanem. Také niečo som ešte naozaj nezažil.

Mladá rodina Otvoriť galériu Mladá rodina Zdroj: iglu Aj mladí rodičia s ročnou dcérkou cestovali do zahraničia. Boli na ceste do Nemecka, kde žijú a pracujú. Po nehode mali rozbité auto, netušili, ako sa tam dostanú.

Aké bude počasie

Utorok

Jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť.

Deň: -4 až 3 °C

Streda

Malá, cez deň aj zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky.

Deň: -1 až 6 °C

Štvrtok

Oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie.

Deň: 2 až 7 °C

Piatok

Polojasno až oblačno, ojedinele mrholenie alebo slabý dážď.

Deň: 2 až 8 °C

Sobota

Malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky.

Deň: 2 až 7 °C