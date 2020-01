Tréner Sokolíkov Kentoš otvorene o jeho plánoch: S chlapcami chcem budovať korektné vzťahy

Ide na plný plyn! Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš (45) po krátkom pobyte v Senci odletel v pondelok so svojimi novými zverencami na herné sústredenie v Turecku, kde by rád spoznal svojich nových zverencov.

Väčšinu z 23-členného kádra na sústredenie v Beleku pozná, veď sú to všetko futbalisti zo slovenských klubov. „Veľmi som sa tešil na to, keď sa už konečne stretnem s chalanmi. Budem rád, ak spolu vytvoríme výbornú partiu s korektnými vzťahmi a nadviažeme spoločne na prácu, ktorá bola urobená doteraz," povedal na zraze Jaroslav Kentoš, ktorý pridal program kempu v Turecku: „Odohráme dva prípravné zápasy. Prvý s tureckým druholigistom Istanbulosporom. Vrchol sústredenia bude zápas s dánskou dvadsaťjednotkou. Je to pre mňa fáza skúšania a chcem chalanov poriadne spoznať," dodal Kentoš. SR 21 v Turecku: brankári: Száraz (D. Streda), Krajčírik (Ružomberok), Samuel Petráš (Žilina) obrancovia: Vallo, Kopas, Sluka (vš. Žilina), Holub, Mojžíš (obaja Ružomberok), Šulek (Trenčín), Mesík (Trnava), Vojtko (Michalovce) stredopoliari: Švec, Kovaľ (obaja Zl. Moravce), Špyrka (Podbrezová), Kadák (Trenčín), Gamboš (Trnava), Brenkus (Ružomberok), Bernát, Ďuriš (obaja Žilina), Kolesár (Michalovce), Baumgartner (Senica) útočníci: Almási (Petržalka), Fábry (Nitra)