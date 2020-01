Smutný pohľad na sochu Ibrahimoviča: Štvrtý útok už neprežila

Štvrtý atak nevydržala! Približne 500-kilogramová a viac ako trojmetrová socha Zlatana Ibrahimoviča (38) pred štadiónom futbalového klubu Malmö FF padla.

Vandali ju v spodnej časti najskôr podrezali v členkoch a hlavu 38-ročného hráča zakryli tričkom so švédskym nápisom: „Odstrániť!“

Socha legendárneho Švéda, ktorý sa pred pár dňami upísal milánskemu AC, pila krv jeho neprajníkom. Postavili ju v októbri, no už v novembri na ňu prvýkrát zaútočili. Tento aj dva decembrové ataky prestála na vlastných, no ten januárový už neprežila. Dôvodom týchto útokov je to, že Ibra, ktorý ako chlapec v Malmö začínal s futbalom, odkúpil podiel v konkurenčnom Hammarby Štokholm a predstavil víziu urobiť z tohto klubu najlepšiu značku v Škandinávii.