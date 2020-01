Prvá Britka vo vesmíre má v tom jasno: Mimozemšťania existujú a môžno aj žijú medzi nami

Doktorka Helen Sharman sa stala národnou hrdinkou, keď sa vo veku 27 ako prvá Britka dostala do vesmíru. A to len vďaka tomu, že zareagovala na pracovnú ponuku, ktorú začula v rádiu cestou domov. Mimozemštania existujú a možno neviditeľne žijú medzi nami, hovorí prvá britská astronautka.

Doktorka Helen Sharman mala 27 rokov a pracovala ako potravinárska chemička, keď v máji 1991 navštívila ruskú vesmírnu stanicu Mir. Prišla tu po tom, čo si v rádiu cestou z práce domov vypočula zaujímavú ponuku práce, informuje Mirror. Prihlásila sa a šťastie jej prialo. Bola vybratá spomedzi 13 000 záujemcov.

Takmer 30 rokov po tomto úspechu Helen tvrdí, že mimozemšťania možno žijú priamo medzi nami. "Mimozemšťania existujú, o tom niet pochýb. Vo vesmíre sú milióny hviezd na ktorých musia žiť tie najrôznejšie formy života. Sú ako vy alebo ja, zložení z uhlíka a dusíka? Možno nie. Je možné, že sú presne tu práve teraz, ale my ich jednoducho nevidíme."

Taktiež sa rozhovorila viac o tom, aké to bolo byť jedinou ženou na hodinách vedy a ako nikdy nedovolila, aby ju jej pohlavie definovalo. Niektorí ju označujú iba za prvú Britku vo vesmíre, ale v skutočnosti je celkovo prvým človekom zo Spojeného kráľovstva, ktorý sa dostal do vesmíru. Myslí si, že niektorí ľudia na ňu jednoducho zabudli, odkedy Tim Peake nasledoval jej kroky v roku 2015. Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva označila Tima Peakea za prvého oficiálneho britského astronauta.

Helen je rada, že sa jej podarilo prelomiť pravidlo, že zvyčajne muž letí ako prvý do vesmíru. Vyše 13 000 ľudí chcelo byť prvým občanom Spojeného kráľovstva vo vesmíre a prihlásilo sa do účasti na Projekte Juno, súkromného britského vesmírneho programu, ktorý mal z časti vylepšiť vzťahy medzi Londýnom a Moskvou. Inzerát znel: "Hľadáme astronauta. Skúsenosti nie sú nutnosťou."

Helen prešla prísnym tréningom spolu s tromi ďalšími kandidátmi a nakoniec si vybrali ju, aby sa zúčastnila osemdňovej misie. Povedala, že nikdy nezabudne na to, ako sa dívala z vesmíru na Zem po prvýkrát. "To je to najkrajšie na svete," tvrdí.