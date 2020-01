Nemecká polícia zastrelila muža († 37): Chcel ich napadnúť nožom?

Polícia v západnom Nemecku zastrelila 37-ročného muža, ktorý sa údajne pokúsil napadnúť policajtov nožom.

Incident sa stal v nedeľu v noci v meste Gelsenkirchen. Nemenovaný muž použil bližšie neurčený predmet, zaútočil s ním na policajné auto a následne s predmetom pristúpil k policajtom, vysvetlil hovorca polície Christopher Grauwinkel. Keď sa približoval, všimli si, že má v druhej ruke nôž, a viackrát ho vyzvali, aby zastal, no on to ignoroval. Potom ho 27-ročný policajt smrteľne postrelil, informuje tlačová agentúra dpa.

Keď sa muž blížil k policajtom, zakričal "Allahu Akbar", tvrdia miestne médiá. Dpa uviedla, že útočník bol Turek a nie je zatiaľ známe, či mal aj nemecký pas. Polícia vyšetruje, či bol motívom útoku extrémizmus.