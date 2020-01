Do konca stretnutia medzi Pittsburghom Penguins a Floridou Panthers zostávalo len 6 minút, keď mohol útočník tučniakov Jared McCann (23) poslať svoj tím do vedenia.

McCann využil chybnú rozohrávku súpera, následne sa zmocnil puku, s ktorým na hokejke začal žonglovať. Šesťkrát ho poslal do vzduchu a na siedmy sa pokúsil prestreliť brankára Panthers, ale to sa mu nepodarilo. Škoda, mohol to byť jeden z pamätných gólov.