Ada Straková odhalila recept na krásu: Z jej ranného rituálu by si mohol vziať príklad každý

Vždy krásna, usmiata a dokonale upravená. Aj tak by sa dala opísať jedna z našich moderátorských legiend, Ada Straková. Sympatická blondínka s medovým hlasom vyzerá akoby zastavila čas a jej skutočný vek by jej tipoval málokto. Ani v jej prípade však nič nie je zadarmo a ako sama prezradila, za perfektný vzhľad vďačí príkladnej starostlivosti, pohybu a dobrej kozmetike. Má však aj jeden ranný rituál, z ktorého by si mala brať príklad nejedna žena.