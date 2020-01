Senzačný finálový obrat: Juniorský šampionát ovládli Kanaďania

Hokejisti Kanady sa stali majstrami sveta na šampionáte do 20 rokov v Česku, keď v nedeľňajšom dramatickom finále v Ostrave zdolali Rusov 4:3.

"Javorové listy" sa vrátili na juniorský hokejový trón po dvoch rokoch. Kanaďania ukoristili na svetovom šampionáte už 32. medailu a celkovo osemnástu najcennejšiu. Rusi na titul na tomto fóre čakajú už deväť rokov, zatiaľ naposledy získali zlato na MSJ v ročníku 2010/2011.

Pre mužstvá to bola repríza súboja zo základnej B-skupiny, v ktorom "zborná" rozdrvila Kanaďanov rozdielom dvoch tried 6:0. Finále však ponúklo úplne iný obraz hry. Na úvodný gól sa čakalo až do polovice stretnutia, ale na zásah Nikitu Alexandrova odpovedal prakticky okamžite taktiež v presilovke Dylan Cozens. Rusi sa však pred druhou sirénou opäť ujali vedenia - v 35. min skóroval Grigorij Denisenko.

Keď v 49. min Maxim Sorkin presne mierenou strelou k pravej žrdi zvýšil na 3:1 pre Rusov, Kanaďania sa zdali byť na kolenách. Avšak, šťastným tečom Connora McMichaela sa vrátili do hry a v 52. min v ďalšej početnej výhode Barrett Hayton vyrovnal na 3:3. Zámorský tím dokonal obrat v 57. min, keď Akil Thomas po priťuknutí od McMichaela blafákom upratal puk do ruskej "svätyne". Thomasovo zakončenie však zaváňalo postavením v bránkovisku.

Finálový zápas v Ostravar Aréne malo aj slovenskú stopu, keďže jedným z dvoch postranných rozhodcov bol Šimon Synek - jediný slovenský arbiter na šampionáte.

V skoršom nedeľňajšom dueli o 3. miesto si napokon na bronzový kov siahli Švédi, keď v prestížnom škandinávskom súboji triumfovali nad Fínmi (3:2). Tí tak po vlaňajšom zisku zlata tentoraz obišli naprázdno. Mužstvo "Suomi" v zápase dvakrát viedlo po góloch Patrika Puistolu a Matiasa Maccelliho. Na tieto zásahy Švédi odpovedali zásluhou Rasmusa Sandina so Samuelom Fagemom. Ich triumf napokon zariadil v 34. min útočník Linus Öberg. Pre Švédsko je to 19. medaila z juniorských MS pri bilancii 2-11-6.

V nedeľu mohli oslavovať aj reprezentanti Nemecka, ktorí sa predstavia medzi svetovou juniorskou elitou aj na ďalšom šampionáte v Kanade. V treťom zápase o zotrvanie v najvyššej kategórii vyhrali nad hráčmi Kazachstanu vysoko 6:0 a sérii hranej na dve víťazstvá triumfovali 2:1. Mladí Nemci po úvodnej dvadsaťminútovke viedli najtesnejším rozdielom 1:0, ale štyrmi gólmi v prostrednej časti hry definitívne "podmurovali" základy úspechu. Kazachstan sa tak po dvoch rokoch opäť vráti o poschodie nižšie, v najvyššej kategórii ho nahradí Rakúsko. Slováci na MSJ v Česku vypadli vo štvrťfinále so spomenutými Kanaďanmi a na turnaji obsadili 8. priečku.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov - Česko - nedeľa:

finále:

Kanada - Rusko 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Góly: 32. Cozens (Veleno, Lafreniére), 50. McMichael (Addison, Byram), 52. Hayton (Addison, Lafreniére), 57. Thomas (McMichael) - 30. Alexandrov (Zamola, Denisenko), 35. Denisenko (Romanov, Sokolov), 49. Sorkin (Kruglov)

Vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Heikkinen, Vikman (obaja Fín.) - Lundgren (Švéd.), Synek (SR), 8693 divákov

13. Sandin (Lundkvist, Fagemo), 31. Fagemo (Höglander, Ginning), 34. Öberg (Nässén) - 9. Puistola (Nousiainen, Tanus), 19. Maccelli

o záchranu - tretí zápas (hralo sa na dve víťazstvá):

Nemecko - Kazachstan 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) - konečný výsledok série: 2:1

Góly: 13. a 31. Bokk, 32. Fleischer, 34. Reichel, 35. Heinzinger, 56. Mik