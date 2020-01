Žena odhalila manželovu neveru: Všetkých zarazilo, čo jediné ju na tom v skutočnosti trápi

Mladá žena (30) sa na internetovej stránke Reddit zverila so svojimi pocitmi o tom, že sa dozvedela o manželovej nevere.

S mužom (33) má spoločné dieťa a žijú podľa nej v harmonickom vzťahu. Už dlhší čas jej však niečo nesedelo. Rozhodla sa preto, že kým je on v robote, pokúsi sa nájsť dôkaz nevery. „Keď som to zistila, bolo to divné,“ napísala v príspevku s tým, že fakty, ktoré zistila, ju presvedčili, že jej je manžel neverný. Ako píše web Mirror, jej reakcia však šokovala nielen stovky ľudí na fóre, kde sa s problémami zdôverila. Prekvapiť dokázala aj samú seba.

„Myslela som si, že začnem zúriť, že ma to naštve a odídem od neho,“ napísala. Naopak. Nič to s ňou neurobilo. „Varím pre neho, periem mu, starám sa o dieťa, dbám o svoju figúru, maľujem sa a chodím ku kaderníkovi, no on ma aj tak zradil." Jedným dychom však pri opise situácie dodala, že s ňou zistenie, ktoré by iných položilo na lopatky, nič nespravilo. „Cítila som sa rovnako ako predtým,“ napísala.

„Jeho pohodlie a pokoj je pre mňa prvoradý, začínam sa cítiť ako otrokyňa a ten pocit sa do mňa hlboko zaryl,“ pokračovala s tým, že si nedokáže predstaviť žiť v oficiálne polygamickom vzťahu. Pomoc a radu sa rozhodla hľadať na internete. Za krátky čas sa pod jej príspevkom objavili stovky komentárov. „Pre dobro svojho dieťaťa by si mala opustiť manžela. Aj keď tebe to nevadí, musíš byť dobrým príkladom pre svoje deti. Nie je to normálne,“ stálo v jednom z nich.