Barcelona má tajnú zbraň: Vidal dá gól z každej strely na bránku!

Keď sa čilský futbalový záložník Arturo Vidal pred decembrovým "El Clásicom" s Realom Madrid (0:0) dopočul, že ho kouč FC Barcelona Ernesto Valverde nepostaví od začiatku stretnutia, nahnevane opustil tréning "blaugranas".

Už 32-ročný stredopoliar však v sobotňajšom barcelonskom derby na ihrisku Espanyolu ukázal, že súčasnému zamestnávateľovi stále má čo ponúknuť.

Vidal nastúpil do druhého polčasu v prispel k zlepšenej hre hostí, ktorí za štvrťhodinu otočili skóre na priebežných 2:1. Druhý zásah španielskeho šampióna strelil práve Vidal, keď vyťažil z pekného centra Luisa Suáreza. Hostia však napokon neudržali tesné vedenie a na trávniku posledného tímu tabuľky Primera División remizovali 2:2. Na Vidalovu hlavu sa však napriek barcelonskému zaváhaniu znieslo pozitívne hodnotenie.

Napriek tomu, že nenastupuje pravidelne, so šiestimi gólmi je štvrtým najlepším strelcom FC Barcelona v domácej ligovej súťaži po Antoinovi Griezmannovi (7), Luisovi Suárezovi (11) a Lionelovi Messim (13). V tejto sezóne má zatiaľ bezchybné zakončenie, keďže po jeho šiestich strelách, ktoré smerovali do priestoru troch žrdí, sa lopta zakaždým zatrepotala v sieti. Vidal však podľa nedávnych správ španielskych médií nie je spokojný s vyťaženosťou v barcelonskom klube a už v januári by chcel zmeniť pôsobisko. Najväčší záujem oňho má údajne taliansky Inter Miláno.