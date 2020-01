Rooney ukázal svoju pravú tvár: Krásny detail, ktorý vás chytí za srdce

Anglický futbalista Wayne Rooney (34) ukázal, ako veľmi je pre neho rodina dôležitá.

Na sociálnej sieti sa objavila fotografia Rooneyho s kozmetickou taškou, ktorú používa pred zápasom. Pozornosti jeho fanúšikov neušiel fakt, že na nej má fotografiu svojich štyroch detí. Krásny detail ukázal, ako veľa pre neho znamená rodina a deti. Wayne Rooney customised his pre-match wash bag with a photo of his four children.



Historicky najlepší strelec anglickej futbalovej reprezentácie Wayne Rooney sa prvýkrát od jari 2018 predstavil na domácich trávnikoch. Tridsaťštyriročný útočník po návrate zo zámorskej Major League Soccer nezamieril do najvyššej súťaže, ale prikývol na ponuku Derby County z The Championship. Debut v novom drese Rooneymu vyšiel, s kapitánskou páskou na ruke doviedol tím k víťazstvu 2:1 nad Barnsley.

Rooney strávil väčšinu hráčskej kariéry v anglickej najvyššej súťaži Premier League, v ktorej odohral 491 zápasov za Everton a Manchester United (208 gólov). V MLS nastupoval necelé dve sezóny a v drese D. C. United si pripísal 50 štartov s bilanciou 23 gólov a 13 asistencií. V národnom tíme Anglicka absolvoval 120 duelov, v ktorých skóroval 53-krát.