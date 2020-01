V americkom futbale sa končí jedna éra: Kluby sa pobijú o legendárneho Bradyho

Klub amerického futbalu New England Patriots patrí k najvýraznejším športovým značkám uplynulých dvoch dekádach. Od roku 2001 šesťkrát triumfovali vo finále Super Bowlu, v predchádzajúcich šiestich rokoch vyhrali zámorskú NFL trikrát.

Pod úspešné obdobie sa podpísali najmä dve postavy - tréner Bill Belichik a rozohrávač Tom Brady, obaja boli pri všetkých víťazstvách.

Po dvadsiatich rokoch je však reálna možnosť, že ich spolupráca je na konci. "Pats" totiž v noci na nedeľu doma prehrali v 1. kole play off s Tennessee 13:20 a sezóna sa pre nich skončila. Bradymu po tomto ročníku vyprší zmluva a vôbec prvýkrát sa stane voľným hráčom. Patrioti si totiž naňho nemôžu uplatniť prednostné právo.

V zámorí sa stali špekulácie o jeho budúcnosti takmer klišé. Brady napriek pokročilému veku o konci kariéry dosiaľ nechcel ani počuť, jeho výkony na ihrisku navyše spĺňali atribúty špičkového hráča. Teraz sa po dvadsiatich rokoch pravdepodobne rozlúči so svojím jediným tímom a otázka: "čo ďalej ?", je opäť v kurze. Aj tentokrát má však Brady jasno. "Koniec kariéry nehrozí," uviedol po zápase s Tenesse, no vzápätí dodal: "Teda aspoň dúfam. Neviem, čo mi budúcnosť prinesie a nechcem ju ani predpovedať."

New England museli absolvovať tzv. wild card kolo po prvý raz po desiatich rokoch, navyše utrpeli prvú domácu prehru vo vyraďovačke od januára 2011, keď v divíznom kole podľahli New Yorku Jets. Pre Bradyho je rozlúčka o to trpkejšia, že v zápase nedokázal ani raz prihrať na touchdown. Napriek tomu fanúšikovia na tribúnach vyvolávali jeho meno a presviedčali ho, aby zotrval. "Veľmi si to vážim. Nie iba dnes, ale za všetky tie roky. Som nesmierne vďačný za to, že som mohol hrať v tejto organizácii. Milujem Patriots, hrať pod trénerom Belichickom celé tie roky ..., nikto nemal viac šťastia ako ja," citoval Bradyho pozápasové slová portál ESPN.

Počas kariéry v New England utvoril Brady mnoho rekordov profiligy. Na konte má najviac víťazstiev spomedzi quarterbackov (219), najviac zápasov s minimálne dvoma touchdownovými prihrávkami (173) či najviac víťazstiev v Super Bowle ako hráč (6). Vo veku 40 rokov sa stal najstarším držiteľom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča NFL.