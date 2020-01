Taliani nečakajú: Kvôli blízkemu východu zvyšujú bezpečnostné opatrenia v Ríme

Taliansko sa po americkom útoku v Iraku, pri ktorom bol zabitý iránsky generálmajor Kásem Solejmání, obáva reakcie Iránu a sprísňuje bezpečnostné opatrenia v hlavnom meste Rím.

Tlačová agentúra APA o tom informovala v nedeľu s odvolaním sa na správy talianskych médií. Polícia, vojenská polícia (karabinieri) a armáda sprísnili v celom Ríme protiteroristické kontroly. Vojaci strážia citlivé objekty, ako sú letiská, železničné stanice, stanice metra a zastupiteľské úrady, predovšetkým veľvyslanectvá Iránu a Spojených štátov. Prísnejšie opatrenia sa týkajú aj okolia Vatikánu.

Talianske orgány zároveň začali vo zvýšenej miere zasahovať proti šíreniu fundamentalistickej propagandy na internete. Počas roka 2019 kontrolovala talianska polícia v rámci boja proti islamskému fundamentalizmu 32.170 internetových stránok, z ktorých desiatky podľa vlastného vyhlásenia zrušila.

V sobotu Taliansko prvýkrát v tom

Vyhostený muž, identifikovaný len ako M. G., tiež dával najavo, že podporuje extrémistických bojovníkov v Sýrii a šíril na Facebooku džihádistické propagandistické videonahrávky.

Taliansko bolo v posledných rokoch do veľkej miery ušetrené útokov islamských radikálov, na rozdiel od Francúzska, Španielska a ďalších európskych krajín. Talianski predstavitelia pripisujú túto skutočnosť svojmu programu vyhosťovania podozrivých extrémistov. Program spustili v roku 2015 a odvtedy už poslali z Talianska domov 462 ľudí, vrátane 98 osôb v minulom roku.