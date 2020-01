Nález v oku mladej ženy vystrašil ju aj lekárov: Danielle zabojovala s nadváhou a je z nej kočka

Danielle Puttick zo Sunderlandu vo Veľkej Británii hrozili veľké zdravotné problémy spôsobené jej hmotnosťou. Jedného dňa si povedala dosť a začala so sebou niečo robiť. Jej premene je až ťažké uveriť!

26-ročná Danielle začala trpieť migrénami v čase štúdia na Sunderlandskej univerzite.povedala Danielle.

24. októbra 2016 jej lekári vykonali očný test, pri ktorom našli krv v zadnej časti oka. Mysleli si, že Danielle trpí krvácaním do mozgu a nasledujúci deň ju previezli do nemocnice Newcastle´s Royal Victoria Infirmary na CT vyšetrenie. Mladej animačnej producentke bola v novembri 2016 diagnostikovaná idiopatická intrakraniálna hypertenzia (IH) predominantne postihujúca obézne ženy v reprodukčnom veku. Je to stav, ktorý spôsobuje zvýšený tlak tekutiny okolo mozgu.

Lekári dali Danielle nádej. Jediným riešením na zvrátenie účinkov tejto choroby bolo zníženie jej telesnej hmotnosti, ktorá dosiahla až 115 kilogramov. O mesiac neskôr začala na sebe pracovať v zoštíhľovacom centre v Silksworth Medical Church.

Napriek tomu, že Daniellu jej stav na chvíľu pripútal na lôžko, nikdy by nedopustila, aby ju jej hmotnosť premohla. Predchádzajúce štúdie ukázali, že úbytok hmotnosti môže príznaky IH zmierniť. V prípade Danielle to nebolo celkom tak. Aj keď sa jej celkový zdravotný zlepšil, neustále trpí únavou a migrénami. To u však neodrádza, naopak tvrdí, že svet chudnutia je pre ňu ako rodina, nakoľko jej umožnil ďalej žiť a pýšiť sa so skvelou hmotnosťou, ktorá momentálne zastala na 77 kilogramoch.