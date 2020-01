Tréner Shiffrinovej prehovoril: Mikaela aj Petra sú pravé šampiónky!

Livio Magoni je tréner - perfekcionista. Tvrdý na seba aj svojich zverencov, konkrétne už štvrtú sezónu na Petru Vlhovú.

Slovenka vyhrala prvé kolo slalomu v Záhrebe s obrovským náskokom 1,16 s pred Mikaelou Shiffrinovou a Magoni napriek tomu povedal: "Mohlo to byť lepšie v niektorých častiach trate. Bolo to však dané aj terénom, chyby tam robili aj iné pretekárky." Po druhom kole, v ktorom Vlhová excelovala a celkový odstup pred najväčšou rivalkou zvýšila na konečných 1,31 s, 56-ročný Talian už len uznanlivo podotkol: "Táto jazda bola perfektná. V nej to bola pravá Petra. Keď takto lyžuje, môže zdolať kohokoľvek. Pripomínala mi tú spred roka z rakúskeho Flachau, kde Petra tiež vyhrala nad Mikaelou." Brat Boris prehovoril o Snehovej kráľovnej: Nádherné slová na Vlhovej adresu

Len niekoľko metrov od tešiaceho sa tímu Vlhovcov v cieľovom priestore záhrebských pretekov postával muž v lyžiarskej vetrovke s americkým logom. Tréner Mikaely Shiffrinovej Mike Day prikývol na žiadosť o rozhovor a ponúkol takéto zhodnotenie pretekov. "Je to výsledok skvelých jázd Petry Vlhovej v oboch kolách. Veľká chyba, ktorú urobila Mikaela v prvom kole, spôsobila istý rozdiel v čase, ale rozhodne nemôžem povedať, že preto prehrala o 1,31 s. Petra bola v oboch kolách výborná, preto si zaslúžila vyhrať tento slalom. V konečnom dôsledku, aj druhé miesto je dobré."

Americký tréner nechcel hľadať výhovorky, ale spomenul pád svojej zverenkyne na tréningu spred niekoľkých dní. "Mala aj nejaké drobné zranenia, stálo nás to deň prípravy, ale to nie dôvod záhrebského výsledku a veľkého odstupu za Petrou. Záhreb nám ukázal, že táto súťažná zima v slalome môže byť ešte zaujímavá a každé ďalšie preteky budú pre Mikaelu veľká výzva."

Mike Day si nemyslí, že slalomové dianie v ženskej časti Svetového pohára je len bojom Mikaely Shiffrinovej s Petrou Vlhovou. "Dopredu sa tlačia viaceré mladé pretekárky, je tam dosť talentu. Nedá sa povedať, že Mikaela sa koncentruje len na súboje proti Petre. Ona chce byť lepšia aj ako všetky ostatné konkurentky. Rivalita Petry a Mikaely nie je taká veľká na svahu ako skôr v médiách. Samozrejme, obe sú to veľké a pravé šampiónky. A pre Mikaelu je len dobré, že je Petra pre ňu taká veľká výzva," s nadhľadom poznamenal americký kouč líderky Svetového pohára.

Už najbližší víkend pokračuje kolotoč SP žien v rakúskom Altenmarkte-Zauchensee zjazdom a alpskou kombináciou. Zatiaľ čo Vlhová sa podľa predbežných informácií chystá na obe súťaže, Shiffrinová podľa jej trénera absolvuje len kombináciu. Momentálne má Američanka na čele SP 826 bodov, kým Vlhová na druhom mieste 513. Tento stav už začína pripomínať lanskú sezónu. "Rada by som konečne absolvovala aj preteky v zjazde a pripísala si tam nejaké bodíky, ak to bude možné," podotkla Vlhová.