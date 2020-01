Útoku na vojenskú akadémiu v líbyjskej metropole Tripolis: Hlásia obete aj zranených

Organizácia Spojených národov odsúdila v nedeľu vzdušný útok na vojenskú akadémiu v líbyjskej metropole Tripolis, ktorý si vyžiadal najmenej 30 obetí na životoch. Informovali o tom agentúry DPA a AP.

K útoku na vojenskú akadémiu v oblasti Hadaba južne od centra Tripolisu došlo v sobotu neskoro večer a medzi obeťami sú prevažne študenti. Bilanciu najmenej 30 mŕtvych a 33 zranených poskytla v nedeľu dopoludnia miestna zdravotnícka služba.

V súvislosti s najnovšími prejavmi násilia v Líbyi rastú obavy z opätovného rozšírenia konfliktu v severoafrickej krajine.uviedla vo vyhlásení Podporná misia OSN v Líbyi (UNSMIL).

Líbyjská vláda národnej jednoty (GNA) sídliaca v Tripolise tvrdí, že útok na akadémiu vykonali nešpecifikované "zahraničné" vojenské lietadlá podporujúce sily veliteľa Chalífu Haftara, spojeného s konkurenčnom vládou v Tobruku na východe Líbye.

Haftarove jednotky od apríla vedú ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis z rúk medzinárodne uznanej vlády GNA, pričom v uplynulých týždňoch zintenzívnili svoje operácie.

Vo štvrtok turecký parlament schválil vláde jednoročný mandát na vyslanie vojakov do Líbye na podporu tripoliskej vlády, čo vyvolalo obavy, že by sa boje v krajine mohli rozvinúť do regionálneho konfliktu. Haftar má podporu Egypta, Spojených arabských emirátov, Saudskej Arábie a Ruska, dopĺňa DPA.