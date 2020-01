Ada Straková sa rozhodne nenudí: Z legendárnej hlásateľky moderná babička

Televízne hlásateľky ľudia milovali. Jednou z nich bola aj nezabudnuteľná Ada Straková (71), ktorá sa pred šiestimi rokmi stala prvýkrát hrdou babičkou.

Moderátorka prinášala správy divákom Slovenskej televízie dlhých 26 rokov. Teraz jej však najväčšiu radosť robí jej milovaná vnučka Carolina (6). Svoju rolu babky si pani Ada neskutočne užíva. Niekdajšia stálica televíznej obrazovky Ada Straková si žije spokojný život. Okrem šťastného manželstva so Zdenom Strakom sa teší z vnučky Caroliny a chvíle strávené s ňou považuje za tie najlepšie a nakrajšie.

Práve rola babičky ju nesmierne baví. ,,Ja ju vzdelávam a rozširujem jej nové obzory, ktoré len babička alebo starý rodič dokáže otvoriť. Spolu sa hráme, bláznime, tvoríme či filozofujeme,“ opísala ich krásny vzťah bývala hlásateľka. Okrem toho nezabudla dodať, že jej vnučka je veľmi šikovná a talentovaná. ,,Vozím ju na spev a do hudobnej školy,“ prezradila pre Nový Čas. Mnohoročná stálica pochodu proti rakovine však najviac miluje, keď sa s Carolinkou rozprávajú a môže jej porozumieť. ,,Viete, je to už 6-ročná dievčina, sú to s ňou úžasné debaty,“ ukončila s úsmevom Straková.