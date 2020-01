Manžel Zuzany († 40) ostal sám s vážnou chorobou a tromi deťmi: Opísal, ako sa zmenila pred zmiznutím

Topí sa v slzách. Ján (41) zo Špačiniec (okr. Trnava) prežíva taký žiaľ, aký si málokto dokáže predstaviť. Svoju milovanú manželku Zuzanu († 40), s ktorou má tri deti, naposledy videl na Nový rok popoludní a odvtedy bola nezvestná.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Napriek tomu, že ju hľadali stovky ľudí, na tretí deň po jej zmiznutí sa naplnili najhoršie obavy. Matku dvojičiek Lukáša (7) a Vivien (7) a najstaršej Sofie (14) našli mŕtvu na poli za Špačincami. Nádej, že ešte niekedy objíme svoje drahé deti, zhasla v piatok poobede. Bezmocný otec im musel oznámiť tú najhroznejšiu správu v živote. Navonok usmiata Zuzana sa aj s manželom a tromi deťmi presťahovala z Trnavy do Špačiniec minulý rok v marci. Podľa slov blízkych bola vždy milá, ale spoločnosti sa vyhýbala.

„Bola utiahnutá, vždy len doma. Za tých pár mesiacov, čo tu bývali, sme ju videli len zriedka,“ zhodli sa susedia nebohej ženy. Na Nový rok po tretej popoludní si Zuzana zbalila všetky svoje veci do igelitových vriec a potom ich autom odviezla na neznáme miesto. Zachytila ju pritom kamera na dome. Po chvíli sa však vrátila naspäť, vozidlo zaparkovala pred domom, vzala si z neho kabelku a odišla. V tom čase bol jej manžel aj s deťmi na návšteve. Záchranári našli Zuzanu mŕtvu na tretí deň po jej zmiznutí na poli za Špačincami. V stave, v ktorom bola, zamrzla.

Veľmi sa uzavrela

Zuzanin užialený manžel len ťažko hľadá slová. Jeho milovaná žena navždy odišla bez jediného slova na rozlúčku. „V poslednej dobe sa veľmi uzavrela a o ničom nechcela hovoriť. Je to veľmi ťažké a netuším, čo budeme robiť. Manželka je na pitve, ešte nevieme, kedy bude pohreb,“ vraví zronený muž, ktorý je popritom všetkom nešťastí ešte aj vážne chorý. „Trpím závažnou chorobou a tento stav, v ktorom sa nachádzam, mi to veľmi zhoršuje,“ dodal vdovec, ktorý musí pravidelne jazdiť do nemocnice na vyšetrenia.

Čo bude s deťmi?

Ján vraví, že najťažšie bolo oznámiť synovi a dvom dcérkam, že sa stali polosirotami. „Veľmi ťažko to znášajú, je mi to strašne ľúto. Ani neviem, čo bude ďalej. Budem musieť chodiť do práce a zrejme mi bude pomáhať svokra,“ vraví s plačom vdovec, ktorý v okamihu, keď si všetci želali to najlepšie do nového roka, prišiel o to najdrahšie, čo mal, o milovanú manželku. „Nezostalo mi po nej absolútne nič, všetky veci asi hodila niekam do kontajnera. Ja ani len netuším kde,“ dodal Ján. Polícia cudzie zavinenie smrti matky troch detí nateraz nezistila. „Presnú príčinu smrti určí súdna pitva,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.