Unikla nahrávka pripomínajúca hlasy Haščáka a starostu Bereczka: Riešili spolu Gorilu?!

Posledné mesiace sa vďaka zvukovým či kamerovým záznamom vyplavujú na svetlo sveta viaceré rozhovory, ktoré odkrývajú pozadie známych káuz.

Ďalšiu nahrávku zverejnila TV JOJ, ktorá zachytáva hlas podobný hlasu šéfa Penty Jaroslava Haščáka (50). V diskusii sa má pýtať otázky týkajúce sa Gorily, ktorou ho podľa Mariána Kočnera (56) chcel vydierať bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka (55). Prvá nahrávka spred pár mesiacov ukázala svet Kočnera a Trnku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mafiánsky podnikateľ v nej exšéfa prokurátorov vypočúva pre nahrávku Gorily. Tú mal Trnka ukryť vo svojom trezore na prokuratúre a neskôr, keď na ňu Kočner zabudol, mal spolu s ďalšími dvoma mužmi vydierať šéfa Penty Haščáka. „Takže teraz mi povedz pravdu. Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával, čo si od toho chcel? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát,“ hovoril Kočner. V ich rozhovore sa spomínajú mená starostu obce Dolný Bar Oskára Bereczka a právnika Loránta Kósu, ktorí v tom Trnkovi mali pomáhať. „No dobre, nie, bolo to u notára, keď som to išiel zobrať k notárovi, tak Oskár dostal nápad, že by sa to dalo speňažiť. Že by sme to nahrali, dobre, tak hovorím, necháme si to premyslieť hlavou,“ hovoril Trnka.

Kto vám to dal?

Rozprávajú sa tam aj o stretnutí Haščáka s Bereczkom. Teraz je vonku nahrávka, ktorá zachytáva hlasy podobné hlasom Haščáka a Bereczka. Nie je vylúčené, že sa bavia práve o Gorile. „Mňa zaujíma, že kto vám ho dal. To je prvá otázka. Druhá otázka je, prečo vám ho dal. Tretia otázka, kto poslal Kósu za naším právnikom. Štvrtá otázka, aký je vlastne záujem. Či to má slúžiť na naše vydieranie, alebo čo to je? Piata otázka - aká je vlastne vaša úloha v tom, teda konkrétne?“ pýta sa hlas podobný hlasu Haščáka. Druhý hlas, ktorý sa podobá hlasu Bereczka, odpovedá: „Ja nemám záujem to sem nosiť.“ Neskôr sa bavia o tom, že to je od „Dobroša“. Ten to vraj považuje za investíciu do dieťaťa. Nedávno ho polícia obvinila práve z ukrývania Gorily.

Bereczk pre TV JOJ nechcel poskytnúť vyjadrenie. Nedávno však hovoril, že Trnka bol u neho na rybách. „To nie je pravda. Nikto pána Haščáka nevydieral. Treba sa jeho spýtať, či bol vydieraný,“ povedal Bereczk pre SME. Priznal, že s Haščákom sa raz stretol, ale riešil s ním „bankové veci“. Hovorca Penty Martin Danko zopakoval, že Haščáka nevydierali. „Pána Haščáka nikto nikdy nahrávkami nevydieral a nič nikomu za žiadne nahrávky neplatil. Odmieta akokoľvek komentovať nelegálne zhotovené nahrávky. Ich šírenie je trestným činom, rovnako aj ich prípadné zverejňovanie,“ povedal Danko.

O ČOM SA BAVIA NA ZVUKOVOM ZÁZNAME

Hlas podobný hlasu Bereczka (X): „Tak, pýtajte sa, čo chcete vedieť.“

Hlas podobný hlasu Haščáka (Y): „Mňa zaujíma, že kto vám ho

dal? To je prvá otázka. Druhá otázka je, prečo vám ho dal? Tretia

otázka, kto poslal Kósu za naším právnikom? Štvrtá otázka, aký je

vlastne záujem, či to má slúžiť na naše vydieranie, alebo čo to je?

Piata otázka, že aká je vlastne vaša úloha v tom, teda konkrétne?

X: „Ja nemám záujem to sem nosiť.“

Y: „Vám to dal Dobroš. Alebo od koho to vy máte?“

X: „To je z tých zdrojov. Je to prakticky priamo od neho.“

Y: „A on vám to dal s akou inštrukciou?“

X: „On, akože je to dobrá investícia. Dal to pre svoje dieťa.“