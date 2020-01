Jaroslav Kentoš, nový tréner futbalovej reprezentácie do 21 rokov: Chcem vtlačiť tímu komplexnosť!

Pocta a výzva. Takto vníma Jaroslav Kentoš (45) svoje menovanie do funkcie trénera futbalovej dvadsaťjednotky Slovenska. Po Žiline aj v národnom tíme strieda Adriána Guľu (44), ktorý sa rozhodol prijať angažmán vo Viktorii Plzeň. Svojmu nástupcovi zanechal mužstvo na 4. mieste kvalifikačnej skupiny ME 2021, tri body za vedúcim tandemom Francúzsko - Švajčiarsko.

Práve dnes sa Kentoš stretne so svojimi zverencami na zraze v Senci, odkiaľ sa výprava presunie na tréningový kemp do Turecka.

? Mali ste nejaké indície, že by sa váš klubový trénerský post mohol zrazu zmeniť na reprezentačný?

- Až po poslednom ligovom zápase jesennej časti sezóny som sa dozvedel, že sa nachádzam medzi kandidátmi. Potešilo ma to.

? Ste 16. koučom SR 21, no iba piati z nich netrénovali Žilinu. O čom to svedčí?

- V Žiline sa dlhodobo venujú mládeži najintenzívnejšie u nás. Sú tam dobre fungujúca akadémia i kvalitní tréneri. Do ich vzdelávania klub veľa investuje. Štatistiky ich úspešného uplatnenia sa v jednotlivých vekových kategóriách to potvrdzujú, hoci každý môže mať na to iný názor.

? Spod Dubňa ste odišli od rozrobenej roboty. S akým pocitom?

- Ideálne by bolo, keby som mohol s mojím realizačným tímom a hráčmi naplniť ciele, ktoré sme si stanovili v lete - prebojovať sa do pohárovej Európy. Po zime je to však dobre rozbehnuté.

? S čím ste boli v Žiline najspokojnejší?

- Káder časom opustili viacerí skúsenejší hráči, spustili sme preto prestavbu mužstva a zapracovali doň mladých hráčov z akadémie. To bolo veľmi pozitívne.

? Sledovali ste Guľov tím v začiatkoch kvalifikácie? Ako sa vám pozdávali dnes už vaši zverenci?

- Vcelku dobre, až na nešťastnú prehru v Azerbajdžane. Mužstvo však pôsobilo doteraz kompaktným dojmom. Kým existuje postupová šanca, budeme o ňu bojovať.

? Na čo sa chcete sústrediť najviac?

- Aj keď na kempe v Turecku nebudú hráči zo zahraničných líg, chcem aj tých ostatných nominovaných spoznať lepšie. Rovnako tak realizačný tím. Najbližším cieľom bude dobre sa pripraviť na dva marcové kvalifikačné súboje v Gruzínsku a doma proti Lichtenštajnsku.

? Slovensko malo dobrú a úspešnú generáciu hráčov za éry trénera Pavla Hapala. Aká je táto partia?

- Ročník, ktorý mal Hapal k dispozícii, bol veľmi silný a vydarený. Kvalitu hráčov vždy ovplyvňuje viacero faktorov. Najkľúčovejší je ten, či nastupujú pravidelne vo svojich kluboch.

? Každý tréner má svoj rukopis, štýl, filozofiu. Čo chcete priniesť do tímu vy?

- Aktivitu a komplexnosť. To, aby sme boli v každej zóne ihriska aktívni a nezameriavali sa iba na jednu oblasť hry, ale pokúsili sa o akýsi balans medzi ofenzívou a defenzívou.

? Nebude vám chýbať denný kontakt s hráčmi?

- Asi áno. Čaká ma teraz trochu iný štýl práce. Verím, že ma to posunie dopredu.

? Budete chodiť sledovať hráčov aj do zahraničia?

- Určite ich budem navštevovať a hovoriť s nimi. Chcem ich vidieť čo najviac v akcii.

? Ako ste sviatkovali?

- Boli sme sa lyžovať a potom sme trávili chvíle voľna s rodičmi. U nás sú Vianoce spojené vždy s rodinou.