Útočník Kris Versteeg sa zranil: Ako dlho sa bude liečiť?

Tipsportligový hokejový klub HK Nitra prišiel minimálne na tri týždne o hviezdneho útočníka Krisa Versteega. Dôvodom je zranenie zo silvestrovského finálového duelu na Spenglerovom pohári vo švajčiarskom Davose, v ktorom výber Kanady zdolal český Třinec. Tridsaťtriročný kanadský krídelník sa zranil v závere druhej tretiny a do tretej časti spomenutého zápasu už nezasiahol.

"Dôvodom bola zblokovaná strela zo záveru druhej tretiny. Žiaľ, po zápase cítil, že bolesť môže znamenať zlomeninu kostičky v chodidle. Ako sa ukázalo na dôkladnom vyšetrení u kanadského špecialistu, zlomenina sa potvrdila. Doba liečby je stanovená na tri až štyri týždne. Ak všetko pôjde podľa predstáv, do Nitry by sa mohol vrátiť okolo 20. januára. Určite to neznamená koniec pôsobenia v Nitre," informuje vedenie HK Nitra na oficiálnom klubovom facebooku.

Kris Versteeg za HK Nitra zatiaľ odohral len dve stretnutia so ziskom jednej asistencie. Pod Zoborom pôsobí aj jeho mladší brat Mitch. Kris Versteeg odohral v zámorskej NHL 643 zápasov základnej časti s bilanciou 149 gólov a 209 asistencií, v play-off pridal 93 štartov (18+30). V rokoch 2010 a 2015 získal Stanleyho pohár s Chicagom Blackhawks.