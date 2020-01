Nadal na ATP Cupe zvíťazil nad gruzínskym tenistom, svojmu tímu pomohol i Djokovič

Svetová jednotka Rafael Nadal i Novak Djokovič prispeli v sobotu k triumfu svojich tímov na premiérovom turnaji tímov ATP Cup v Austrálii.

Španieli vyhrali v B-skupine nad Gruzínskom 3:0, keď Nadal zdolal Nikoloza Basilašviliho v dvoch setoch 6:3 a 7:5. "Nebol to ľahký štart do nového roka, ale zvládol som to," uviedol Nadal. Roberto Bautista-Agut v druhom dueli deklasoval Alexsandra Metreveliho 6:0 a 6:0 a Španieli zvládli aj debla.

Djokovič si v Brisbane poradil s Kevinom Andersonom v dvoch tajbrejkoch 7:6 (5) a 7:6 (6) a Srbi zdolali v A-skupine Juhoafrickú republiku 3:0. Dušan Lajovič pred ním zdolal Lloyda Harrisa 3:6, 7:6 (4) a 6:4. "Som rád, že som takto odštartoval novú sezónu. Začal som výborne, viedol som 4:1, ale Kevim potom zlepšil svoju hru. Bol to kvalitný tenis," povedal Djokovič.

Rakúšania prehrali v E-skupine s Chorvátskom hladko 0:3, keď štvrtý hráč sveta Dominic Thiem nestačil na Bornu Čoriča a prehral s ním 6:7 (4), 6:2 a 3:6.

Francúzski tenisti zvíťazili v A-skupine nad Čile 2:1. Vstup do turnaja zvládla aj Argentína, ktorá si v E-skupine poradila s Poľskom tiež 2:1. Japonci aj bez svojej najväčšej hviezdy Keia Nišikoriho zdolali v "béčku" Urugajčanov 3:0.

Na podujatí proti sebe hrajú reprezentácie v skupinovom formáte, súťaž nahradila viacero turnajov, ktoré slúžili ako rozbeh pred grandslamovým Australian Open. Z každej zo šiestich štvorčlenných skupín postúpi prvý tím do štvrťfinále. Šesticu doplnia najlepšie dve krajiny na druhých priečkach.

Premiérová edícia ATP Cupu odštartovala len šesť týždňov po tom, ako sa v Španielsku uskutočnil záverečný turnaj Davisovho pohára v novom šate. Na ňom proti sebe taktiež hrajú reprezentácie v skupinovom formáte.

ATP Cup

Brisbane

A-skupina

Francúzsko - Čile 2:1

Benoit Paire - Nicolas Jarry 6:7 (3), 6:3, 6:3

Gael Monfils - Christian Garin 6:3, 7:5

Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin - Christian Garin, Nicolas Jarry 5:7. 2:6



Srbsko - JAR 3:0

Dušan Lajovič - Lloyd Harris 3:6, 7:6 (4), 6:3

Novak Djokovič - Kevin Anderson 7:6 (5), 7:6 (6)

Nikola Čačič, Viktor Troicki - Raven Klaasen, Ruan Roelofse 6:3, 6:2



Perth

B-skupina

Japonsko - Uruguaj 3:0

Go Soeda - Martin Cuevas 6:1, 6:3

Jošihito Nišioka - Pablo Cuevas 6:0, 6:1

Tošihide Macui, Ben McLachlan - Ariel Behar, Pablo Cuevas 7:6 (5), 6:4



Španielsko - Gruzínsko 3:0

Roberto Bautista Agut - Alexandre Metreveli 6:0, 6:0

Rafael Nadal - Nikoloz Basilašvili 6:3, 7:5

Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez - Alexandre Bakší, George Zivadze 6:3, 6:4



Sydney

E-skupina

Argentína - Poľsko 2:1

Guido Pella - Kamil Majchrzak 6:2, 2:6, 6:2

Diego Schwartzman - Hubert Hurkacz 6:4, 2:6, 3:6

Maximo Gonzalez, Andres Molteni - Hubert Hurkacz, Lukasz Kubot 6:2, 6:4



Rakúsko - Chorvátsko 0:3

Dennis Novak - Marin Čilič 7:6 (4), 4:6, 4:6

Dominic Thiem - Borna Čorič 6:7 (4), 6:2, 3:6

Oliver Marach, Jürgen Melzer - Ivan Dodig, Nikola Mektič 6:7 (4), 2:6