Rooney vystríha pred hazardom: Gemblerstvo ho mohlo pripraviť o úplne všetko

Bývalý anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney priznal, že v minulosti mal problémy s hazardom.

O svoje skúsenosti sa podelil v osvetovej kampani jednej z britských stávkových spoločností. Pre tridsaťštyriročného útočníka Derby County boli hazardné hry najmä o krátení voľného času, keď trávil večery v hoteloch počas výjazdov na ihriská súperov. "Bol som mladý a zrazu som zarábal veľa peňazí. Na začiatku sa mi darilo, vyhrával som a myslel som si, že sú to rýchle peniaze za minimum námahy. To vás, samozrejme, vtiahne do hry. Neskôr som však začal prehrávať a ďalším motívom bolo, získať stratené peniaze späť," citovala Rooneyho agentúra SID.

Jeho "koníček" dokonca dosiahol takú úroveň, ktorá ohrozila jeho kariéru. Našťastie sa však dokázal spamätať včas: "Poučil som sa zo svojich chýb. Ak to budete s hazardom preháňať, nakoniec môžete prehrať úplne všetko."