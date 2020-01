Zúfalí rodičia obviňujú lekárov zo smrti ich chlapčeka († 6 týž.): Dalo sa tomu zabrániť!

Matka Laura Cooke z anglického mesta Kent si všimla, že jej bábätko má dýchacie ťažkosti a objavila sa mu vyrážka 5 týždňov po narodení. Rozhodla sa vyhľadať pomoc lekárov.

Keďže v tom čase neordinoval žiadny praktický doktor, so synčekom išla na pohotovosť do nemocnice. Ako uvádza portál The Sun, lekári 29-ročnú matku so synom poslali domov bez ďalších testov s tým, že má príznaky bronchitídy. Chlapček Luchii Gavrilescu sa však naďalej zhoršoval.

Matka išla opätovne do nemocnice a znovu ju poslali domov s predpisom na kvapky, pričom lekári tvrdili, že je len prechladnutý. O pár dní Luchii upadol do bezvedomia, na pokožke sa mu objavili škvrny a moč mal tmavý. Matka zalarmovala záchrannú službu a lekárka jej povedala, že to, že plače je dobré znamenie.

Keď sa dostali do nemocnice, Luchii čakal ďalších 6 hodín, kým bude mať voľnú posteľ na špeciálnom oddelení pre detských pacientov. Lekári začali mať podozrenie, že trpí sepsou a začali s liečbou. Chlapček bol však natoľko dehydratovaný, že mali problém zaviesť mu kanylu, ktorou by mu podali antibiotiká a tekutiny.

Jeho stav sa natoľko zhoršil, že mu museli zaviesť dýchaciu trubicu, avšak podľa slov jeho matky ho museli ešte na chodbe resuscitovať. Po 45-minútach zdrveným rodičom oznámili, že ich snaha bola úspešná, ale chlapčeka musia previesť do inej nemocnice. Lekári ich ubezpečili, že stav chlapčeka je stabilizovaný.

To sa však rýchlo zmenilo. „Plakali sme, pretože nám povedali, že naše dieťatko je v stabilizovanom stave a v tej chvíli sa nám zrútil svet. Prišiel za nami doktor a prvá vec, ktorú povedal, bolo: Je mi to ľúto. Obaja sme padli na zem, kričali sme a plakali. Nemohli sme tomu uveriť. Čakali sme, že môžeme zdravie a starostlivosť nášho dieťaťa zveriť do rúk lekárov a nemocnice. Dalo sa tomu zabrániť,“ opisuje ťažké chvíle Laura. Chlapček zomrel 6. decembra.

Rodičia sa stretli s lekárom Paulom Stevensom, ktorý je riaditeľom nemocníc v East Kent, aby s ním prediskutovali svoje pochybnosti. „Som o tom presvedčený. Prečítal som si všetko o Luichiiho smrti a som istý, že sa tomu dalo predísť. Nie je spôsob, ako by sa to dalo ospravedlniť," povedal.V prípade smrti malého Luchiiho prebieha vyšetrovanie.