Český pretekár rely Marin Kolomý nebude na tento ročník slávneho podujatia Rely Dakar spomínať v najlepšom.

Kolomý mal veľkú smolu, keď sa musel s pretekmi rozlúčiť prakticky ešte skôr, než vôbec začali.

Fotografie zachytávajú škaredo vyzerajúcu nehodu. Posádka vozidla utrpela niekoľko zranený a Kolomého transportovali do nemocnice. Odtiaľ sa ohlásil svojim fanúšikom. "Prasknutý tretí stavec a druhý nalomený. Teraz rozmýšľajú, čo so mnou budú robiť. Budem však v poriadku. Ďakujem za podporné správy, tie to vylepšujú," odkázal.