Párik, ktorému sa nedarilo odfotiť, pomohla náhodná okoloidúca: Šok! Veď to bola...

Každý turista v dnešnej dobe to pozná. Niekedy je naozaj náročné spraviť si dokonalú fotku, na ktorej by bolo vidieť všetko, čo na zábere nesmie chýbať. Často sa preto obracajú na okoloidúcich. To, čo sa však podarilo kanadskému páru, je neuveriteľná náhoda.

„Snažili sme sa odfotiť selfie tyčou, no snímka sa nám stále nepozdávala,“ opísala pre médiá Asymina Kantorowicz. Tá sa pokúšala na Nový rok odfotiť spolu s priateľom na výhliadke v jednom z národných parkov na ostrove Vancouver. „Všimli sme si, že okolo ide skupinka ľudí, jedna žena z nich videla, že sa trápime s fotkou, a tak sa ponúkla, či nám pomôže so záberom,“ povedala.

Prince Harry and Meghan Markle helped a Victoria couple take a photograph while out on a hike on New Year's Day.https://t.co/F7QTc9tD0I — CTV News VI (@CTVNewsVI) 3. ledna 2020

Podľa portálu ET bola tou ženou sama vojvodkyňa zo Sussexu Meghan, ktorá bola v tom čase v parku na prechádzke s manželom princom Harrym a priateľmi.

„Ani mi nenapadlo, že by to mohla byť ona,“ pokračovala ďalej Asymina. Najprv vraj spoznala priateľku Meghan – herečku Abigail Spencer, s ktorou v minulosti hviezdila v seriáli Kravaťáci. „Až potom sme si s priateľom uvedomili, koho sme práve stretli.“ Stále sa vraj otáčali a videli, ako si Harry Meghan doberá za jej fotografické schopnosti.

„Úplne som stuhla. Neverila som tomu, čo som práve zažila. Bolo to ako zo sna,“ dodala. Meghan urobila šťastnému páriku 3 fotky a popriala im všetko dobré v roku 2020. „Keď sme jej povedali, že sme urobili všetko, čo sme mohli, ale tá selfie tyč nám nepomáha, len sa usmiala a povedala, že sa pokúsi urobiť to lepšie. Harry stál za ňou a s úsmevom poznamenal: Žiadny stres,“ uzavrela príbeh o neuveriteľnom stretnutí mladá žena.