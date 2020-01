Aktivistka Greta má sladkých 17: Takúto oslavu si mohla vymyslieť iba ona

Jedna z najvýznamnejších osobností minulého roka Greta Thunbergová (17) oslávila svoje piatkové narodeniny spôsobom jej vlastným – účasťou na proteste.

Kým bežné tínedžerky sladkých 17 oslavujú niekde na párty s kamošmi a skúšajú rôzne formy rebélie, mladá Švédka podporila svojou účasťou študentský klimatický protest v Štokholme. Tieto pravidelné podujatia boli prvé, na ktorých začala v auguste 2018 vtedy len 15-ročná Greta verejne bojovať proti klimatickej zmene. Podľa Daily Mail sa medzi svojimi rovesníkmi objavila s transparentom, na ktorom stálo heslo: „Školský štrajk za klímu!“.

Len pár hodín predtým popriala na internete všetkým fanúšikom šťastný nový rok skromným statusom. „To bol teda rok... Nebudem sa ani pokúšať o vymenovanie všetkého, no jedno je jasné. Bez vašej podpory by to nebolo možné. Takže ďakujem.“ Do domoviny sa vrátila po tom, ako vlani absolvovala slávnu cestu naprieč Atlantikom, vystúpila na klimatickom summite a potom chodila od jednej krajiny k druhej s posolstvom o dôležitosti boja za záchranu planéty.

Na svojej ceste prešla Kanadu, Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko, USA, Taliansko či Veľkú Britániu.