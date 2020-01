Rely Dakar premiérovo na novom kontinente: Je to výhoda, tvrdí Svitko

Už 41. edícia púštneho motoristického dobrodružstva sa v nedeľu začne v Saudskej Arábii. Rely Dakar bude mať spolu dvanásť etáp, začne sa 5. a potrvá do 17. januára 2020.

V Saudskej Arábii sa bude jazdiť premiérovo, štart bude v Džidde a cieľ v Qiddiyahu neďaleko hlavného mesta Rijád. Podujatie známe predovšetkým náročnou jazdou v púšti sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1979 a pôvodne smerovalo z Paríža do senegalskej metropoly Dakar. Trasa sa následne viackrát zmenila a od roku 2009 sa preteky presunuli z Afriky do Južnej Ameriky. Po jedenástich ročníkoch na juhoamerických tratiach tentoraz Rely Dakar prvýkrát zamieri do Ázie. V minulosti sa preteky nekonali iba raz, stalo sa tak v roku 2008. Dôvodom boli obavy organizátorov z teroristických útokov na jednotlivé výpravy na území Afriky.

Na štarte tohtoročnej Rely Dakar nebudú chýbať ani dvaja slovenskí zástupcovia v kategórii motocyklov - Štefan Svitko a Ivan Jakeš. Celkovo sa na podujatie prihlásilo 351 vozidiel, v porovnaní s januárom 2019 v Južnej Amerike ide nárast o 17 strojov. V štartovej listine na oficiálnom webe pretekov sú obaja Slováci označení ako legendy.

Trať bude dlhá takmer 7900 kilometrov a až 65 percent trate, teda cez 5-tisíc km, povedie púšťou a piesočnými dunami. Deň voľna budú mať jazdci po šiestej etape (11. januára), pauza je naplánovaná priamo v Rijáde. Najdlhšia bude 9. etapa, v utorok 14. januára čaká na pretekárov 891 km, z toho 415 km meraných úsekov.

Pre Štefana Svitka to bude už jedenásty štart na tradičnom dakarskom dobrodružstve. Jeho maximom je druhá priečka v celkovej klasifikácii z januára 2016. V Saudskej Arábii sa chce opäť presadiť medzi najlepšími motocyklistami. "Myslím si, že mám väčšie šance sa umiestniť v popredí, ako keď sa jazdilo v Južnej Amerike. Nové dejisko je výhodou pre privátnych jazdcov ako ja, pretože na juhoamerickom kontinente mali fabrickí jazdci dobre zmapovanú trať. Chodili tam mesiac predtým trénovať, čo im výrazne pomáhalo. Ďalšou zmenou je, že tzv. roadbooky dostaneme k dispozícii až polhodinu pred štartom etapy, takže súperi si už nestihnú dopísať poznámky, ktoré nazbierali pri mapovaní trate. Toto nám pomôže vyrovnať sa fabrickým jazdcom," vysvetlil optimistický pohľad na svoje vyhliadky Štefan Svitko pred odchodom na podujatie.

Podľa rodáka zo Žaškova sa bude jazdiť na podobnom povrchu ako v uplynulých ročníkoch. "Terén je v podstate rovnaký ako v Južnej Amerike či Maroku. Čakajú nás dlhé etapy, duny, ostré kamene, ktoré dosť ničia pneumatiky. Vraj, kto si ich dokáže pošetriť, získa výhodu. Dostaneme sa aj do hôr s vrcholom vo výške 1400 metrov nad morom. Počas etapy môže aj snežiť. Noci budú chladné, aj mínus päť stupňov Celzia. Naopak, počas dňa bude aj tridsať stupňov, takže musíme počítať s veľkými teplotnými výkyvmi."

Po prvý raz si preteky vyskúša dvojnásobný šampión formuly 1 Španiel Fernando Alonso, posadí sa do Toyoty Hilux a jeho navigátorom v tíme tím Toyota Gazoo Racing bude krajan Marc Coma. Tridsaťosemročný Španiel získal tituly majstra sveta v pretekoch efjednotiek v rokoch 2005 a 2006. Predvladni a vlani bol zasa súčasť víťazného tímu na známych okruhových pretekoch 24 hodín Le Mans. V januári 2019 sa stal tretím šampiónom F1, ktorý vyhral americké preteky Rolex 24 na okruhu v Daytone. V rovnakom tíme ako Alonso sa opäť predstaví aj obhajca prvenstva v súťaži automobilov a celkovo trojnásobný víťaz tohto podujatia Katarčan Nasser Al-Attiyah.

Už 46-ročného Ivana Jakeša čaká dvanásta účasť na Dakare. "Teším sa na niečo nové, v Južnej Amerike to už bolo ´okukané´. V Saudskej Arábii som nikdy nejazdil, ani som si to tam nemapoval. Nikdy som to tak nerobil. Veľmi sa na to teším," povedal v úvode decembra pre TA3 a doplnil: "Dakar je veľa o príprave a aj o šťastí." Maximom Jakeša na Rely Dakar je 4. priečka z roku 2013. Vyjadril sa aj na adresu prominentného jazdca v súťaži automobilov Fernanda Alonsa. "Sledujem ho veľmi pozorne a dal tomu strašne veľa. Za ostatné mesiace dosť veľa trénoval v púšti," poznamenal Jakeš.