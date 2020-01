Novoročné odkazy rozhádaných politikov: Čo želáme svojim rivalom

V politickej aréne medzi sebou zvádzajú neľútostné boje a nič si nedarujú. Každý politik má na scéne svojho ideového oponenta, s ktorým sa nedokáže zhodnúť takmer na ničom.

Nový rok je však časom, keď zvyknú zahodiť spory aj najväčší nepriatelia a prajú si len to najlepšie. Nový Čas zisťoval, aké želania odkazujú politici svojim konkurentom do roku 2020.

Richard Sulík Zdroj: han, Nový Čas

Richard Sulík (51), SaS

Bélovi Bugárovi prajem do roku 2020 pokojný dôchodok.

Béla Bugár Zdroj: Maroš Herc

Béla Bugár (61), Most-Híd

Pánovi Sulíkovi predovšetkým prajem úspech vo voľbách, do daľšieho volebného obdobia stabilný poslanecký klub a spoľahlivých partnerov.

Veronika Remišová Zdroj: anc

Veronika Remišová (43), Za ľudí

Igorovi Matovičovi prajem len to najlepšie, aby si v novom roku našiel čas na šport. Z vlastnej skúsenosti viem, že to pomáha vyčistiť hlavu a vyhnúť sa tak zbytočným sporom. Čakajú nás výzvy a ak by sme pre hádky zlyhali, potopí to Slovensko na 10 rokov.