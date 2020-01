Výlet chlapcov na chatu sa skončil veľkým nešťastím: Milan (18) po ťažkej búračke bojuje o život

Život sa im zmenil zo dňa na deň. Smutné chvíle prežíva rodina z Dubnice nad Váhom (okr. Trenčín). Ich syn Milan (18) vyštudoval leteckú školu a miloval nielen zvuk motora, ale i box, v ktorom mu pomáhal známy boxer Tomi Kid Kovács (42).

Osud však kruto zamiešal karty, keď sa partia chalanov vybrala na chatu. Paradoxne Milan podľa slov utrápenej mamy auto nešoféroval, no, žiaľ, skončil veľmi zle. Po náraze vozidla do stĺpa totiž zostal nehybne ležať v aute. Nádej na liečbu mu svitá u našich západných susedov, žiaľ, rodina je finančne na dne... Sekunda v aute počas jednej októbrovej noci stačila na to, aby sa Milan ocitol na pokraji smrti. „Neviem, čo sa stalo v osudnú noc, no mal to byť výlet na chatu plný spomienok a smiechu chalanov na prahu dospelosti. Milankov kamarát, ktorý šoféroval auto, išiel asi zrejme veľmi rýchlo a narazil práve tou stranou, kde sedel môj syn,“ opisuje hrôzostrašné chvíle mama Vladimíra.

Prípad vyšetruje polícia, zatiaľ nie je nikto obvinený. Zúfalá žena vtedy ani len netušila, čo sa bude diať. „Môj syn zostal nehybne ležať s krvácaním do mozgu. Po nehode ho operovali," vraví mama s tým, že mu museli uvoľniť lebku, aby mu odtiekla tekutina, ktorá vznikla pri krvácaní. „Je pripútaný na lôžku, strašidelne chudý, slabý a uväznený vo vlastnom tele. Je úplne odkázaný na lekárov, sestričky a na nás, ktorí ho chodíme každý deň navštevovať,“ opisuje s plačom zúfalá mama, ktorá pred osudnou nehodou ani len netušila, čo to znamená mať dieťa v kóme: „Ja ho nemôžem nechať tak ležať, je to mladý chalan, ktorý má celý život pred sebou. Vidím, že na nás reaguje, vie, že sme pri ňom a ja urobím všetko, aby sme mu pomohli.“

Reaguje na lásku

Milan okrem motorov miluje šport a najbližší mu bol box. Pravidelne športoval a pomáhal mu aj známy boxer Tomi Kid Kovács (42). „Bol to jeho vzor a chcel byť ako on. O to viac teraz pohľad na bezvládne telo nesmierne bolí,“ hovorí mama, ktorá chce dať syna do Viedne. „Tam mu vedia zabezpečiť pomoc. Vedia mu mozog liečiť a majú tam veľmi dobré výsledky. Žiaľ, všetko si musíme hradiť sami a zatiaľ na to nemáme. Pomáhajú nám ľudia zovšadiaľ, ale všetko je veľmi náročné. Liečba sa pohybuje v tisíckach eur,“ plače mama, ktorá má okrem Milana aj mladšieho syna. „V nemocnici už ďalej zostať nemôže a bez pomoci ľudí máme minimálnu šancu. Chcem, aby sa zase tešil zo života, aby sa vedel usmiať a bol s nami. Mal toľko plánov aj so svojou priateľkou. Veľmi ju miloval aj ona jeho. Keď ho chytí ona za ruku, dokonca na ňu pekne reaguje. A toto nás posúva ďalej,“ dodáva so slzami mama, ktorá robí aj nemožné, aby syna opäť videla žiť.

Milan (18) je fanúšikom Tomiho Kida Kovácsa, boxer verí, že chlapec svoj životný zápas zvládne.

Silu nadanému chlapcovi v ťažkom zápase o svoje zdravie posiela aj samotný Tomi Kid Kovács. „Milana si pamätám, je to veľmi dobrý a šikovný chlapec. Je mi veľmi ľúto, čo sa mu stalo, ak mi čas vyjde, išiel by som ho navštíviť a podporiť. Bojuje veľký životný zápas, verím, že to zvládne," prezradil pre Nový Čas.