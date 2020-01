Brutálny útok na hasiča: Adriánovi rozmlátil všetky kosti na tvári!

Na Silvestra tak skoro nezabudne profesionálny hasič Adrián (38) z Kokavy nad Rimavicou (okr. Poltár). Približne 2 hodiny po polnoci ho pred domom napadol Dominik (17), keď jemu aj ostatným ľuďom chcel popriať šťastný nový rok.

Mladík mu podľa polície spôsobil otras mozgu, vybil viacero zubov, zlomil nos aj kosti na tvári. Hasiča, ktorý zachraňuje životy už 9 rokov, museli operovať v nemocnici v Banskej Bystrici. Prípad vyšetruje polícia. Adrián išiel za svojou družkou do dediny a spoločnosť mu robila aj švagriná, no ďaleko sa nedostali. „Muž vyšiel s mojou sestrou na dvor. On zbadal na chodníku ľudí, tak išiel k nim a tým babám poprial šťastný nový rok a zrazu ho napadol nejaký Róm,“ spomína na osudnú noc Adriánova družka, s ktorou majú dve deti a dopĺňa, že mu mladík zasadil dve rany. „Sestra sa zohla k nemu a opýtala sa ho, čo sa deje, no útok sa neskončil. Potom dostal ešte kopačky do tváre.

Striekala z neho všade krv. Tá tlupa ľudí odišla preč, nikto mu nepomohol. Sestra ihneď volala záchranku. Mal dolámané všetky kosti, silný otras mozgu, zuby vybité, čeľustné kosti polámané, nos zlomený aj očné kosti. Primár povedal, že všetky kosti, ktoré na tvári existujú, mal polámané. Už je po operácii. Operovali mu všetky kosti, vkladali železné implantáty aj skrutky,“ dodala nešťastná žena. Bitka nenechala chladným ani otca útočiaceho Dominika. „Veľmi ľutujeme, čo sa stalo, môj syn je nekonfliktný, nie je naučený piť. Ten hasič im išiel popriať do nového roku a on si to asi zle vysvetlil,“ povedal otec mladého Róma. Prípadom sa zaoberá polícia. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. V sobotu polícia uviedla, že 17-ročný mladík už je obvinený.