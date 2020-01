Znepokojivé správy o Vlhovej: Pred súťažným víkendom nestála na lyžiach

Petra Vlhová má za sebou inšpekciu trate v Záhrebe, kde sa v sobotu bude konať prvý novoročný slalom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Elitnú slovenskú slalomárku čaká ďalší pokus o zdolanie suverénky najtočivejšej disciplíny Američanky Mikaely Shiffrinovej. V tejto sezóne už bola za ňou druhá v Killingtone, Lienzi a rovnaké poradie na prvých dvoch miestach bolo aj pred rokom v Záhrebe.

"Boli sme na kopci na inšpekcii trate. Je tvrdá, ale nie je to úplný ľad, čiže je to pre nás vyhovujúce. Nie je to však žiadny extrém," priblížil asistent trénera Matej Gemza priamo v dejisku pretekov. Doplnil, že deň pred pretekmi sa Petra nepostavila na lyže v tréningu, ale naordinoval jej "suchý" tréning. "Tri dni predtým v Taliansku trénovala veľmi kvalitne. Dnes ani nebola možnosť ísť na pretekársku trať. Mohla by trénovať len na krátkom kopci, ale nemalo by to pre ňu význam s 20 bránkami prísť hore a zvyšok by sa šúchala bokom. Zároveň sme dopriali oddych aj jej nohe, ktorá stále nie je vyliečená," vysvetlil stály člen tímu Vlhovcov.

Fanúšikov zaujíma aj aktuálny stav fyzickej pripravenosti ambicióznej pretekárky, ktorá v úvode sezóny dobiehala kondičné manko z leta a neskôr si poranila holennú kosť na pravej nohe. "Čo sa zameškalo, sa nedá dobehnúť. Môžeme to dať ako-tak do poriadku. Momentálne je Petra na tom dobre po fyzickej stránke. Nie je to sto percent, ale možno takých deväťdesiatpäť. Je to taký jej štandard," vyslovil sa Gemza.

Prvý novoročný slalom v Chorvátsku je roky považovaný za jeden z vrcholov sezóny vo Svetovom pohári pre ženy aj mužov. Na Medveďom vŕšku nad Záhrebom sa jazdí na najdlhšej trati a zároveň aj pred početnou diváckou kulisou v popoludňajšom, resp. atraktívnom podvečernom čase. Prvé kolo sa začne o 13.00 h, druhé o 16.15 h. Dvadsaťštyriročná Liptáčka tu zatiaľ nezvíťazila, ale na konte má dve druhé miesta z vlaňajška aj z roku 2017. "Či má poobedňajší slalom nejakú výhodu? Máme viac času na rozjazdenie a viac času na prípravu," pripomenul Gemza.

Vlhová strávila posledné chvíle starého a začiatok nového roka prípravou vo Vipitene s talianskymi členmi svojho tímu. Gemza aj jej brat Boris silvestrovali doma na Slovensku. "Predchádzajúce dni Peťa strávila vo Vipitene, kde zodpovedne a poctivo trénovala okrem slalomu aj obrovský slalom a absolvovala aj jazdy v paralelnom slalome. Mala by byť v lyžiarskej pohode, tak veríme, že to ukáže aj v Záhrebe," doplnil Gemza.

Na dookola omieľané porovnávanie s Mikaelou Shiffrinovou mal asistent trénera túto odpoveď: "Veríme, že Peťa má fyzické schopnosti, aby ju zdolala v každom slalome. Musí však byť ideálne pripravená. Keď sme len o trochu menej pripravení, Mikaela to využije, lebo ona je vždy top pripravená."