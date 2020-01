Slovenským domácnostiam sa zvýšia výdavky: Koľko si priplatíme za energie?

Od začiatku roka budeme musieť pri platení za energie siahnuť hlbšie do vrecka. Viacej zaplatíme za plyn, elektrinu, ale aj vodu a vo väčšine miest aj vývoz odpadu. Regulačný úrad ohlásil aj vyššie ceny za vykurovanie. Ako sa tento rast cien premietne do rozpočtov slovenských domácností?

To, na čo miniete zarobené peniaze, je na každom z nás. Dopriať si dovolenky, nové auto či šperky nemusíte, ale to čo potrebuje každý z nás, je bývanie. „Náklady na bývanie a energie tvoria z celkových spotrebných výdavkov slovenských domácností takmer 26 %,“ uviedla Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Ako upozornila viac o 4 % sme platili už vlani a zvyšovanie nás čaká aj v tomto roku. „V súvislosti so zvyšujúcimi sa cenami energií budú výdavky slovenských domácností na bývanie opäť od roku 2020 rásť,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Okrem energií si priplatíme vo väčšine miest aj za vývoz komunálneho odpadu.

Elektrika

cena sa zvýši v priemere o 7,63 %

podľa ÚRSO by sa tak malým bytom s nižšou spotrebou elektriny mali zvýšiť mesačné náklady v priemere o 0,82 eura, majitelia väčších bytov si priplatia mesačne 2,60 €

Priemerné ročné výdavky: 140 eur/os.





Kúrenie

cena za dodávku tepla sa zvýši slovenským domácnostiam priemerne o 1,90 %, reálne sa však mesačné náklady domácností takmer nezmenia a to kvôli nižšej spotrebe tepla

Priemerné ročné výdavky: 100 eur/os.





Plyn

domácnosti si v priemere priplatia 3,95 %, v prípade domácností, ktoré plyn používajú na varenie či ohrev vody, sa mesačné náklady zvýšia v priemere o 0,60 eura

Priemerné ročné výdavky: 125 eur/os.

Poznámka: SPP ceny vo vykurovacej sezóne 2019-

-2020 nezvyšuje, rozhodla tak vláda. Plyn od tohto dodávateľa odoberá 60 % domácností.





Odpad

väčšina miest a obcí zvyšuje poplatky za komunálny odpad o desiatky percent

Priemerné ročné výdavky: 12 eur/os.

Priemerné ročné výdavky: 377 €/os.

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company