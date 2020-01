Rozchod reprezentanta Dávida Hancka a missky Laury Longauerovej: Kopačky dostal futbalista

Ukončila to ona! Miss Universe SR Laura Longauerová (24) má od Nového roka opäť status single. S obrancom slovenskej futbalovej reprezentácie Dávidom Hanc­kom (22) si dali zbohom po ôsmich mesiacoch.

Podľa informácií Nového Času dala bodku za spoločným vzťahom práve krásna misska, ktorá o tejto veľkej zmene v živote informovala aj na sociálnej sieti. Medzi riadkami celkom jasne dala najavo, prečo táto pomerne krátka láska stroskotala. Čo sa medzi zaľúbencami stalo? Longauerová, ktorá patrí k najkrajším Slovenkám, otvorene priznala, že už netvorí pár s futbalistom Dávidom Hanckom. Podľa informácií Nového Času to bola práve krásna misska, ktorá sa rozhodla vzťah ukončiť. Nasvedčuje tomu aj jej priznanie v rozsiahlom statuse na sociálnej sieti, kde priznala, že je opäť slobodná:

„Prestala som byť šťastná, a preto odchádzam. Som vďačná za každý moment, ktorý ma inšpiroval a naučil ma veľa,“ uviedla Laura, ktorá zároveň veľmi jasne naznačila, že to medzi nimi poriadne škrípalo. „Do určitého sveta a k niektorým ľuďom som nikdy nepatrila a dušou ani patriť nikdy nebudem, som v mnohých veciach iná,“ napísala v spomínanom príspevku kráska, ktorá už v začiatkoch vzťahu priznala, že je z úplne iného „cesta“. „Futbal som predtým nesledovala a najprv som nevedela, že Dávid je futbalista. Dnes to viem, som na neho neskutočne hrdá, ale v prvom rade je pre mňa úžasný človek, ktorý mi dodáva silu a inšpiráciu každý deň,“ povedala o svojom objave v júli minulého roka Longauerová, ktorá sa pohybuje v úplne iných spoločenských kruhoch.

Necítila oporu

Kráska navyše teraz naznačila, že sa necítila byť sama sebou a vo svojom priateľovi necítila oporu. „Všetkým ženám, žiadna láska vám nemôže dovoliť stratiť vašu hodnotu, úsmev a sny... Ten správny to totiž nikdy nedovolí a bude pri vás stáť,“ uviedla sklamaná Laura ohľadne rozchodu. Čo presne sa medzi športovcom a kráskou stalo, však vedia len oni dvaja. „Nechcem o tom viac hovoriť, lebo vieme o tom my dvaja a to stačí. Verejnosť veci medzi nami dopodrobna nemusí vedieť,“ povedala včera Novému Času rozídená misska. Nový Čas ohľadne rozchodu oslovil aj športovca, do uzávierky sa však nevyjadril.

Dávid Hancko (22) Otvoriť galériu Dávid patrí k našim najtalentovanejším futbalistom. Zdroj: sparta.cz

obranca slovenskej futbalovej reprezentácie

hrá za český klub Sparta Praha, kde hosťuje z talianskej Fiorentiny

Laura Longauerová (24) Otvoriť galériu Laura Longauerová Zdroj: gt